David Crosby är död – blev 81 år

Musikern David Crosby är död, skriver Variety.

Han är känd för att ha varit med och grundat både The Byrds och Crosby, Stills & Nash.

Crosby blev 81 år gammal.

Sångaren, låtskrivaren och gitarristen David Crosby dog efter att ha varit sjuk en längre period, skriver hans fru i ett uttalande till Variety. Han blev 81 år gammal.

”Han var kärleksfullt omgiven av sin fru och själsfrände Jan och sonen Django. Även om han inte är här med oss längre, så kommer hans mänsklighet och vänliga själ att fortsätta leda och inspirera oss”, skriver hon.

”Hans eftermäle kommer att leva vidare genom hans legendariska musik”.

Invald i Hall of Fame – två gånger

David Crosby grundade den klassiska 1960-talsgruppen The Byrds med Roger McGuinn och Gene Clark.

Men han lämnade bandet 1967, efter bara tre år, och startade därefter supergruppen Crosby, Stills and Nash ihop med Stephen Stills från Buffalo Springfield och Graham Nash. från The Hollies. Trion fick sedan sällskap av Neil Young och blev således Crosby, Stills, Nash & Young.

helskärm David Crosby, Graham Nash och Stephen Stills i Philadelphia 1985.

Han har valts in till Rock and Roll Hall of Fame två gånger om, både som medlem i The Byrds (1991) och Crosby, Stills & Nash (1997).

Utöver sina bandframgångar har han släppt en rad soloalbum. Det senaste, ”For free”, gavs ut 2021.