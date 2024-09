P4 stoppade låten efter inslaget om hissolyckan

Svaret: ”Sånt som kan hända i liveradio”

Publicerad 2023-12-14

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

P4 Stockholm stoppade en låt efter en intervju om den svåra hissolyckan i Sundbyberg.

Nu pudlar kanalen efter låtmissen.

”Vi är ledsna att det blev så”, skriver kanalchefen i ett mejl till Expressen.

Det var i programmet ”Förmiddag i P4 Stockholm” som låten ”Six feet under” av rockgruppen Smash into pieces spelades.

Låten gick ut i etern vid lunchtid på onsdagen. Detta efter ett inslag om den tragiska hissolyckan i Sundbyberg där fem personer dog, rapporterar Expressen.

Nadja Lukin på Arbetsmiljöverket intervjuades. Inslaget handlade bland annat om hur den här typen av olyckor kan utredas på rätt sätt.

expand-left helskärm P4 Stockholm.

Låten stoppades abrupt

Låten inleds med följande rader:

”I'm six feet under. Like I'm buried alive. We're so game over. But we keep holding the line”.

Efter en minut och 20 sekunder stoppades låten och programledaren tog till orda:

– Lämnar Smash into pieces. Den låg här i spellistan. Vi spelar inte den just nu, utan vi spelar Tennessee tears i stället, ”Now I know”.

expand-left helskärm Smash into pieces.

Sveriges radio pudlar efter låtmissen

Nu pudlar P4 Stockholm efter låtmissen.

Kanalchefen Alisa Bosnic skriver i ett mejl till Expressen:

”Det är sånt som kan hända i liveradio när låtlistan planeras i förtid. När vi uppmärksammade det så tog vi beslut att avbryta låten just för att det inte passade vid det tillfället”.

”Till de som tog illa upp kan vi bara säga att vi är ledsna att det blev så”, avslutar hon.