Halvsvag start av ”På spårets” populära fjolårsfinalister

Publicerad:

33:e säsongen av SVT:s klassiker ”På spåret” är tillbaka.

Fjolårets finalister Hanna Hellquist och Ina Lundström gjorde en nästan lika halvdan start som i fjol.

Programledaren Kristian Luuk gick ut hårt:

– Jajamensan. Fredagarna är räddade, med Sveriges största frågesport.

Med betoning på ordet största. För om det fortfarande är den bästa är numera en smaksak. Sedan finalen i februari har Kanal5:s ”Alla mot alla med Filip och Fredrik” hunnit med snart två säsonger.

Tempot är högre på alla sätt. Fyra program i veckan. Det går undan i själva programmet också, med tokroliga inslag som Lever den jäveln? och Under pressure, där de tävlande kan plocka massor av poäng. Flera av deltagarna i ”På spåret” är med där också. Fast kombinationerna av (oftast mer kända) deltagare är lite roligare och fräckare där.

Men… ”På spåret” har två saker som gör att man ursäktar det lite långsammare tempot och den gammaldags känslan kring frågorna:

Husbanden och artisterna som framför musikfrågorna. Och, framför allt, tågresorna (som ibland sker med bil) som är programmets hjärta. De lag som klurar ut ledtrådarna och vinner poäng på resmålen, vinner ofta matcherna.

Så även i säsongsstarten då debutanterna Marie Agerhäll/Fritte Fritzson vann resmålen Nicosia på Cypern och Fjällbacka på västkusten med 6-4 och 8-6. Då räckte det inte att Hanna Hellquist/Ina Lundström klippte Indianapolis, USA på 10 poäng, då motståndarna tog det på 8 poäng.

Men jag gör inte om misstaget från i fjol att döma ut Hellquist/Lundström efter en svag start, förlust med 29-38. Nu vet vi att de kan mycket bättre än så här. Och man vill ha dem kvar. Hanna Hellquist har länge varit gravt underhållande vad hon än tar sig för, nu har även Ina Lundstöm blivit varm i kläderna.

Så bra var lagen:

Marie Agerhäll och Fritte Fritzon

Marie Agerhäll/Fritte Fritzon. Hon är manusförfattare, regissör och skådespelare. Blev känd när hon skapade och spelade huvudrollen i SVT:s humorserie ”Dips”, som skojade friskt med livet på UD, Utrikesdepartementet. Han är arkitekt och komiker. Har en populärvetenskaplig podcast och har satt upp flera krogshower i Malmö.

Avgjorde i princip matchen halvvägs in när de tog full pott på en delfråga om segling och när de på Närmast vinner prickade in Amsterdam på kartan med blott 10 kilometers fel.

Hanna Hellquist och Ina Lundström

Hanna Hellquist/Ina Lundström. Hanna är radio- och tv-profil, har skrivit böcker och är krönikör i Dagens Nyheter. Har tävlat och vunnit flera gånger i Kanal5:s frågelek ”Alla mot alla med Filip och Fredrik”. Ina är också radioprofil, poddare (”Flashback forever”) och stå upp-komiker.

Efter en bra start, var de sedan sämre på i princip alla delfrågor. Men snyggt att plocka resmålet Indianapolis på tio poäng.

Bo Kaspers orkester

Så bra var musiken:

Bo Kaspers orkester. Förmodligen Sveriges bästa rockband nu när det inte tycks bli mer Eldkvarn. Dessutom förstärkta med kör, blåsare och slagverkare. Och så ett nummer med Darin vid sångmikrofonen.

Kraven på dem är så höga att man nästan blev lite besviken för att ”Freedom” lät väldigt bra, inte fantastiskt. Och George Michaels pipa har han ju inte riktigt, Bo Sundström. Darin gjorde förstås en gedigen version av Michael Jackson-låten ”Rock with me”. Fast jag hade hellre hört mer än en kort snutt av ”Have a little faith in me”, en suverän låt av John Hiatt. Inget av de tävlande lagen hade en susning om den gamle rockhjälten.

Några andra spaningar:

• Kristian Luuk och Fredrik Lindström var felfria

• Hanna Hellquist brukar ha koll på musik, men när Fredrik Lindström berättade en hyfsat välkänd sak – att Cat Stevens är syssling med Sissela Kyle – utbrast hon:

– Va'? Det var det sjukaste jag har hört!