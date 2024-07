Skådespelaren Chance Perdomo död i motorcykelolycka

Blev 27 år gammal

Publicerad 2024-03-30

Netflix-skådespelaren Chance Perdomo är död.

Det bekräftar hans familj, rapporterar flera internationella medier.

Han blev 27 år gammal.

Den amerikansk-brittiske skådespelaren Chance Perdomo spelade Ambrose Spellman i Netflix uppdaterade version av ”Sabrina tonårshäxan”.

Nu bekräftar hans representanter att han dött i en motorcykelolycka, bara 27 år gammal, skriver The wrap. Inga andra personer ska ha varit inblandad i olyckan.

expand-left helskärm Chance Perdomo.

”Hans passion för konsten och omättliga aptit på livet var tydlig för alla som kände honom, och hans värme kommer att fortsätta i dem som han älskade allra mest. Vi ber er att respektera familjens önskan om privatliv när de sörjer förlusten av sin älskade son och bror”, skriver hans familj i ett uttalande som Deadline tagit del av.

expand-left helskärm Chance Perdomo.

Producenten: ”Sörjer”

Perdomos senaste skådespelaruppdrag var huvudrollen i Prime videos serie ”Gen V”.

”Vi är så ledsna för Chances familj och vi sörjer förlusten av vår vän och kollega. Krama dina nära och kära i kväll”, skriver producenten för ”Gen V” i ett uttalande.

Enligt Deadline kommer det fortfarande att komma en säsong två av serien, men inspelningarna ska ha flyttats på grund av Chance Perdomos död.

expand-left helskärm Chance Perdomo i ”After we fell” från 2021.

Hade en miljon följare

Skådespelaren har även medverkat filmerna “After We Fell, “After Ever Happy” och “After Everything”. Han nominerades också till en Bafta för sin roll som Jerome i dramafilmen ”Killed by my debt”.

På Instagram hade han en miljon följare, som nu uttrycker sin sorg i kommentarsfälten.

”Du var så bra i ”Gen V” så sorgligt att höra att du är borta”, skriver en följare.

”Du förtjänade inte det här, saknar dig för alltid”, skriver en annan.