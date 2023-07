Kimiko Glenn vill ha betalt för evig exponering

TT

Uppdaterad 11:06 | Publicerad 10:33

Skådespelaren Kimiko Glenn berättar om kollegornas dåliga löner och försvarar den amerikanska skådespelarstrejken i ett inlägg på Tiktok.

Glenn, som spelar en av de kvinnliga fångarna i fängelseserien ”Orange is the new black”, berättar att flera av hennes medskådespelare var tvungna att jobba dubbelt för att klara försörjningen.

helskärm Danielle Brooks och Kimiko Glenn gör två av rollerna i fängelseserien "Orange is the new black".

– Folk fortsatte som bartenders, de hade andra jobb. De var skitberömda, internationellt kända, och kunde knappt gå utomhus, men var tvungna att ha brödjobb eftersom de inte hade råd att inte ha det, säger Kimiko Glenn, enligt Huffington Post.

Fackförbundet SAG-AFTRA vill bland annat att ersättningar anpassas efter det nya strömningslandskapet. Ofta betalas arvoden i dag ut enligt gigjobb-modell i stället för med royalites baserade på hur mycket en film eller tv-serie visats, eller går i repris.

– Mina bröst kommer att ses i evigheter; jag förtjänar att få betalt för all jäkla strömningar som den här skiten får, säger Glenn.