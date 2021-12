Mejla Natalie Demirian

Nya ”Sex and the city” gör mig rasande

OBS spoilervarning om du inte sett de två första avsnitten av ”And just like that...”

Miranda har blivit dum i huvudet, Carrie vet inte hur man ringer 911 och Charlottes nya botox-fyllda ansikte förstör hennes skådespelande.

Mr Big dör i en evighet.

Och bara så där blev jag helt jäkla rasande.

Jag är rakt in i målgruppen som har tittat på och älskat ”Sex and the city” sedan jag egentligen var alldeles för ung (tackar min storasyster för det).

Jag kan se om de gamla avsnitten tusen gånger och sedan minst tusen gånger till fast jag kan varenda scen baklänges och i sömnen.

Den kritik som har kommit på senare år mot bristen på mångfald, synen på sex och kön och hur man porträtterar gayroller har varit rimlig. Men precis som med serier som ”Vänner” har jag sett det som att ”det var så på den tiden, på den tiden var de moderna som ens lyfte vissa av ämnena som lyftes”.

Eftersom min irritation inte har släppt behöver jag få ur mig lite av det

Jag har heller inget emot den första långfilmen, men vid den andra filmen kände jag att skaparna verkligen började förstöra de här rollfigurerna som vi i så många år har älskat (och vissa som vi har älskat att hata).

Och nu har uppföljaren ”And just like that...” fått bägaren att rinna över.

Två dagar har gått sedan de två första avsnitten släpptes på HBO Max och eftersom min irritation fortfarande inte har släppt behöver jag få ur mig lite av det.

Låt oss ta det i punktform:

Carrie, Miranda och Charlotte är i 50-årsåldern och försöker nu anpassa sig till en modern tid på alla plan. Det går inte bra. Bland det första som händer är att kvinnor får lära sig att det fortfarande är en dödssynd att beställa pommes frites. Kom igen.

Samanthas påtagliga frånvaro förklaras med att hon stack till London och bröt kontakten med samtliga tre för att Carrie sparkade henne som sin publicist. Att det är helt orimligt och allt annat än karaktäristiskt för Samantha verkar man ha skitit fullkomligt i.

Miranda, den supersmarta och supererfarna advokaten som nu verkar ha alkoholproblem, har helt plötsligt blivit dum i huvudet och vet inte hur man beter sig som vanligt folk, när hon säger den ena grodan efter den andra till sin unga svarta lärare. Alla som kan något om ”Sex and the city” vet att Miranda aldrig skulle vara så dum.

Ursäkta nu en eventuellt väldigt icke-feministisk åsikt. Jag är helt för att folk får göra vad de vill med sina ansikten, kroppar och liv, men när skådespelaren Kristin Davis ansikte numera ser ut att vara fyllt till bristningsgränsen med fillers, botox och allt vad det heter, går det faktiskt inte att ta hennes rollfigur Charlotte på allvar när hon gråter i serien. Synd att hon då har flest gråtscener av alla.

Och så Mr Big. Självklart grät även jag floder när han dog. Inget ”Sex and the city”-fan lämnades oberörd. Men! Ju mer jag tänker på dödsscenen, ju mer irriterad blir jag även där. Mr Big får en hjärtattack och lyckas inte ringa 911 på mobilen som man får se honom tappa. Men, han lyckas samtidigt hålla sig levande i vad som verkar vara en evighet. Carrie hinner gå på en konsert och sedan promenera hem från konserten och Mr Big lever fortfarande. Han lever hela vägen till att hon ser honom sitta i duschen, och lite till. Kunde han då inte slå de tre siffrorna på sin mobil som låg bredvid honom då? Och kanske framför allt – kunde inte Carrie knappa in de tre siffrorna innan hon slänger sig över honom när han fortfarande lever?

Synd att jag inte kommer att kunna hålla mig ifrån att se fortsättningen. Något säger mig att det inte kommer att vara bra för mitt hjärta.

