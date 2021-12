Gunnel Fred räknar med att dö på Dramaten

Julkalenderaktuella stjärnan sätter plus på livet just nu

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Gunnel Fred.

Höga betyg karriären och framtidsplanerna – men kärlekslivet får minus.

Gunnel Fred skrattar stort åt frågan:

– Bara lämna det. Det är obefintligt.

I ”En hederlig jul med familjen Knyckertz” spelar hon mormor Stulia och samtidigt står Gunnel Fred, 66, på Dramatens scen i dubbla föreställningar, ”Maj” på lilla scenen och ”Den yttersta minuten” på den stora.

När Aftonbladet ber henne sätta plus på livet just nu är det just glädjen över att få stå på scenen igen som drar upp betygen. Och även att ha fått spela in julkalendern mellan januari och april, mitt under coronapandemin.

– Det var så tacksamt under den här pandemitiden att få den här frågan och ett jobb att gå till. Det var väldigt god stämning, man märkte att alla var jätteglada över att få jobba med och sen är de här historierna och Anders Sparrings (manusförfattare och en av författarna bakom böckerna om Familjen Knyckertz, reds anm) berättelser så fnissiga på olika plan, dels för barn men också för vuxna, det finns klurigheter som går barnen förbi, säger hon.

helskärm Gunnel Fred i ”En hederlig jul med familjen Knyckertz”.

Här är Gunnel Freds plusbetyg på...

...hälsan

– Tre betydde bra, va? Lite hösttrötthet har jag känt av, så tre. Hälsan är bra. Den har varit bättre och den har varit sämre.

Fakta Aftonbladets betygskala Mästerligt Mycket bra Bra Godkänt Underkänt Uselt Läs mer

...karriären

helskärm Gunnel Fred

– Fyra skulle jag nog säga. Jag har haft mycket att göra på teatern och så är det ju julkalendern också. På teatern spelar jag två föreställningar och sen repeterar jag ytterligare en. En grekisk pjäs som heter ”Alkestis” och har premiär i december, så det är rätt mycket på teatern just nu.

Kommer du vara kvar på Dramaten tills...

– Tills jag dör? Jag tror det.

Ditt leende säger ganska mycket, du trivs så bra?

– Ja, det gör jag. Sen har det gått upp och ner genom åren. Jag har varit tjänstledig en del också för att andas annan luft, men just nu är det väldigt god stämning. Alla var så glada efter pandemin, att komma tillbaka, man har längtat. Det som man kanske var lite trött på, eller lite van vid, eller kände var lite rutin blev plötsligt så kul och spännande och alla var så kärleksfulla mot varandra, så vi rider lite på efter pandemin-vågen.

Fakta Det här är Gunnel Fred Namn: Gunnel Elisabet Fred. Ålder: 66 år. Yrke: Skådespelare. Familj: Två döttrar och ett barnbarn. Bakgrund: Filmdebuterade 1976 med en uppmärksammad huvudroll i ”På palmblad och rosor” och spelade även med i ”Jack 1977. Utbildade sig på scenskolan i Stockholm 1979 till 1982 och gjorde under 80-talet större roller i tv-succér som ”Fläskfarmen”, ”Kråsnålen” och ”Dårfinkar och dönickar”. 1988 gjorde hon också succé i ”Strul” mot Björn Skifs. Sedan 1990 är hon engagerad vid Dramaten, men har fortsatt tv- och filmkarriären parallellt, bland annat som medlem i Lorry-gänget. Under 10-talet har hon setts i bland annat ”Bron”, Saltön”, ”Gåsmamman” och den amerikansk-svenska skräckfilmen ”Midsommar” från 2019. Aktuell: Med sin första roll i en julkalender, mormor Stulia i SVT:s ”En hederlig jul med familjen Knyckertz” och tre parallella föreställningar på Dramaten i Stockholm, ”Maj”, ”Den yttersta minuten” och ”Alkestis” som har premiär 2 december. Läs mer

...hemmet

– Jag har ett jättetrevligt hem tycker jag. Kanske inte mästerligt, men en fyra.

...kärlekslivet

– Oj. Minus. Får man nog säga.

Hoppsan. Vill du säga något mer, eller ska vi lämna det därhän?

– Nej, bara lämna det. Det är obefintligt, säger hon och skrattar.

...ekonomin

– Tre skulle jag säga. Bra.

...framtidsplanerna

– Jag har inte så himla lång framförhållning, men den närmaste framtiden under våren och så är nog en fyra. Jag har mycket att göra och det är kul. Just nu är det lite för mycket att göra eftersom man ligger både i repetition och spelar, så det är dag, kväll, dag, kväll hela tiden. Men jag ska inte repetera nåt nytt utan bara spela det det här som går, då blir det lite lugnare och man får lite lediga dagar.

Publisert: Publicerad: 01 december 2021 kl. 10.47