Realitystjärnans första ord om dödskraschen: ”Behövde bryta min egen arm”

Yazmin Oukhellous pojkvän dog i olyckan

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Yazmin Oukhellou har nu talat ut om bilolyckan där hon skadades allvarligt och pojkvännen dog.

”The only way is Essex”-stjärnan beskriver fasansfulla scener.

– Jag kunde antingen ligga stilla där och förblöda, eller bryta min egen arm för att försöka rädda oss, säger hon till The Sun.

Yazmin Oukhellou, 28, känd från den brittiska realityserien ”The only way is Essex”, eller ”Towie” som den brukar kallas, skadades svårt, men överlevde den uppmärksammade bilolyckan i Turkiet.

Hon var på semester i turistorten Bodrum tillsammans med sin på-och av-pojkvän Jake McLean, som också varit med i serien, när han förlorade kontrollen över sin bil och körde ut för ett stup. Han dog i kraschen.

Hade somnat – vaknade av att de störtade ner för stup

I en lång intervju med The Sun berättar nu Yazmin Oukhellou om vad som hände.

Hon säger att hon hade somnat till efter att ha festat med vänner och vaknade av att deras Mercedes störtade ner för ett 20 meter högt stup. Hon beskriver det som att hon var inuti en tvättmaskin – att det bara fortsatte gå runt och runt.

Till slut stannade bilen.

helskärm Yazmin Oukhellou.

– Bilen var upp och ner. Den hade en öppen taklucka och min högra arm satt fast bakom min rygg och under den vikta baksidan av biltaket. Jag försökte tuta med min fot men det gick inte.

– Jag kunde bara känna att min arm var helt täckt av blod. Det var som att jag låg i ett varmt bad, det var så mycket omkring mig. Samtidigt försökte jag väcka Jake. I mitt huvud tänkte jag att ”han är bara medvetslös, jag lever så han måste vara vid liv. Jag ville inte erkänna för mig själv att han kunde vara död, säger hon.

helskärm Jake McLean med dåvarande flickvännen Lauren Goodger.

Försökte hitta en puls

Hon fortsätter:

– Så jag tänkte, okej, jag kan antingen ligga stilla där och förblöda, eller bryta min egen arm för att försöka rädda oss. Jag hade inget val. Så jag bröt på något sätt min arm med hjälp av ren adrenalin och panik. Jag klättrade ur bilen och jag höll liksom min arm med min vänstra hand.

Hon fick då hjälp av en man som var ute och gick med sin hund och förgäves försökte hon hitta en puls på Jake McLean.

När ambulansen kom och hjälpte henne bad hon personalen att hjälpa pojkvännen istället, och de sa då ”vi behöver bara ta honom till ett annat sjukhus”.

– Jag tror att de visste, men för mig känns det fortfarande som att det inte är på riktigt. Jag känner fortfarande att jag bara väntar på att vakna upp från en mardröm.

Jake McLean dödförklarades medan Yazmin Oukhellou akut åkte med ambulans till sjukhuset. Han blev 33 år gammal.