Oscars-belönade regissören Paul Haggis gripen i Italien

Misstänks ha förgripit sig sexuellt på ung kvinna under två dygn

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Paul Haggis.

Manusförfattaren Paul Haggis greps av polis i södra Italien under söndagen.

Den Oscarsbelönade Hollywood-profilen misstänks ha förgripit sig sexuellt på en ung kvinna under två dygn.

– Han är fullständigt oskyldig och villig att samarbeta med myndigheterna så att sanningen snabbt kommer fram, säger hans advokat Priya Chaudhry till nyhetsbyrån AP.

Paul Haggis, 69, är i Italien för att medverka på en filmfestival, men greps under söndagen misstänkt för att sexuellt ha utnyttjat en ung kvinna under två dygn, rapporterar AP.

Åklagaren i regionen Brindisi säger i ett uttalande att en ”ung utländsk kvinna” släppts av på en flygplats tidigt på söndagsmorgonen och där hittats av flygplats personalen i ett upprivet och förvirrat tillstånd, efter att ha tillbringat de senaste två dygnen tillsammans med Paul Haggis.

Enligt flera italienska medier som citeras av AP uppger åklagaren att Haggis utan samtycke haft sexuellt umgänge med den unga kvinnan och att flygplatspersonal hjälpt henne till polishögkvarteret i Brindisi och att hon därefter också tvingats söka läkarvård.

Vunnit två Oscars

Paul Haggis, som vunnit två Oscars för ”Crash” som han såväl skrev manus till, regisserade och producerade, har också skrivit manus till flera andra uppmärksammade filmer inklusive ”Million dollar baby”, ”In the valley” of Elah” och James Bond-filmerna ”Quantum of solace” och ”Casino Royal”.

Hans advokat Priya Chaudhry säger i ett uttalande att hon inte får diskutera eventuell bevisning i enlighet med italiensk lag, men:

– Jag är säker på att alla anklagelser mot mister Haggis kommer att läggas ned. Han är fullständigt oskyldig och villig att samarbeta med myndigheterna så att sanningen snabbt kommer fram.

Arrangören av filmfestivalen Allora Fest säger i ett uttalande till Variety att man omedelbart efter att anklagelserna blivit offentliga valt att plocka bort Haggis filmer och andra programpunkter där han skulle ha medverkat.

Italiensk åklagare har inte gått ut med några uppgifter om från vilket land den utsatta kvinnan kommer eller hur gammal hon är.