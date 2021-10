Stockholm är allas fel

1. ”Quiet town” (låt, The Killers)

För tillfället är det här den bästa låten som skrivits i år om att växa upp en småstad som går under av opiater och där ungdomar blir överkörda av ett Union Pacific Train. Få kommer att bry sig om ”Quiet town” i Sverige. Men jag är lika överraskad som alla andra att det är The Killers som gör den och inte... hundra andra band. Det här är för Nunstedt.

2. Super Bowl LVI (gala)

Världens mest åtråvärda mellanakt 2022? Nästa år blir det Dr Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J Blige och Kendrick Lamar. Fotbollen kommer hem till Los Angeles och samtidigt visar världens mest konservativa sport att hiphop är den nya rocken, en gång för alla.

3. ”Orphans” (samling, Tom Waits)

Det finns absolut ingen anledning att nämna boxen igen. Jag vet det. Förutom en sak. Det kan vara den bästa samlingen med outgivna låtar som någon har släppt ur Waits generation. Frågan är om ens Dylans ”Bootleg series 1–3” eller Springsteens ”Tracks” är i närheten? Diskutera i smågrupper och hör aldrig av er igen.