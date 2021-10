”Idol” har skjutit sig själva i foten med det nya upplägget

Ur vissa aspekter är ”Idol” inne på en av sina mer intressanta säsonger.

Men det kvittar, med det nya evighetslånga upplägget har programmet ändå skjutit sig själv i foten.

När det nya upplägget avslöjades utlovade Pär Lernström spänning under hela programmet, och inte bara under resultatshowen.

I stället uteblir spänningen helt och hållet. Man måste nästan fråga sig varför man sitter och tittar. Det är som en enda lång väntan på ingenting.

Trots att programmet är inne på sin andra fredagsfinal verkar många ännu förvirrade över hur det hela går till, vilket framkom tydligt i Aftonbladets ”Idol”-chatt under kvällen.

Det är inte så konstigt. Upplägget, som innebär att tittarna får hela sju dagar på sig att rösta och idolerna går vidare till nästa veckas fredagsfinal innan de ens hunnit sjunga, är lika obegripligt som det låter.

Ibland går det dessutom så snabbt att man knappt hinner uppfatta vad som händer.

Vem hängde ens med när Pär Lernström plötsligt ropade upp att favoriten Erik Elias Ekström gått vidare? Knappt deltagaren själv.

Vad är live-tv utan spänning och outhärdlig nervositet? Ingenting.

”Idol”-produktionen har helt enkelt skjutit sig själva i foten. För om vi bortser från det evighetslånga upplägget (det är svårt, jag vet) så är programmet faktiskt inne på en av sina mer intressanta säsonger.

Juryn kommer exempelvis mer till sin rätt i kväll än på mycket länge. Till skillnad från i fjol vågar de faktiskt anmärka på falsksång och karaokeframträdanden. En särskilt positiv överraskning är nykomlingen Katia Mosally, som är ständigt rak och träffsäker i sin konstruktiva kritik.

Kanske får vi år äntligen se idolerna växa och utvecklas under säsongens gång, för en gångs skull.

I övrigt bör ”Idol” vara extra glada över vissa av deltagarna, utan dem hade programmet fallerat ännu mer. Erik Elias Ekströms kombination av råa känslor och teatralistisk dramatik är gripande, Amena Alsameai har ett uttryck och mörker som inte går att slita blicken ifrån och Birkir Blær känns redan som tävlingens skickligaste sångare. Och så har vi givetvis Jacqline Mossberg Mounkassa, som golvar med både stjärnglans och gåshudsskapande falsett.

Det återstår att se hur länge de kan bära programmet.

Erik Elias Ekström - Stone cold (Lalehs version) av Demi Lovato

Pär Lindberg - Carry you home av James Blunt - utslagen

Lana Sulhav - Toxic av Britney Spears

Birkir Blær - Husavik (My hometown) av My Marianne

Amena Alsameai - Believer av Imagine Dragons

Philip Ström - Love me like you do av Ellie Goulding

Fredrik Lundman - It’s my life av Bon Jovi

Jacqline Mossberg Mounkassa - God is a woman av Ariana Grande

Daut Ajvaz - DJ got us fallin’ in love av Usher feat. Pitbull

Annika Wickihalder - Since u been gone av Kelly Clarkson

Sunny Taylor - Can’t feel my face av The Weeknd