SVT:s coronaplan för Mello: avståndslarm

Melodifestivalens projektledare: ”Vi kommer inte att masstesta i blindo”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 27 januari 2021 kl. 06.38

Avståndslarm, reservsångare, munskydd och visir – men ingen karantän eller obligatorisk testning.

Så här ska SVT lyckas genomföra Melodifestivalen mitt under coronapandemin.

– Jag tror att det blir svårt att gå igenom en hel säsong, sex veckor, utan att det kommer hända något alls, säger tävlingsproducenten Karin Gunnarsson.

Sedan i november har en konsult arbetat heltid med att säkerställa att SVT i varje steg arbetar för att coronasäkra Melodifestivalen.

– Vi förstod tidigt att vi behöver tänka in covid-19-perspektiv i alla beslut vi tar, från val av arena, till hur många vi är på scenen, till hur vi lägger upp logistiken på plats. Att vi har enkelriktade passager så att man inte möts i trånga passager, en sån sak kan man inte uppfinna på plats utan det måste finnas med i alla planläggningar för hur vi bygger, säger Anette Brattström, Melodifestivalens projektledare.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Melodifestivalens projektledare Anette Brattström.

Foto: Twitter / SVT På Twitter har SVT lagt upp konceptbilder av hur Melodifestivalens scen ska se ut i Annexet.

Avståndslarm som piper och vibrerar

Under hösten och vintern har coronapandemin gjort att förutsättningarna för Sveriges största tv-program ändrats gång på gång och därför har Melodifestivalens redaktion tvingats genomföra en mängd regeländringar för att tävlingen ska kunna genomföras.

Antalet personer som får vara med på scenen har minskats från åtta till sex personer, dansare måste under alla omständigheter vara minst 1,5 meter från varandra och artisterna och alla på scenen och i produktionen kommer att förses med ett avståndslarm som piper och vibrerar om man skulle hamna för nära någon annan.

– Vi kommer att ha distanstaggar, det är en liten bricka som man hänger på sin ackreditering. Efter ett tag blir man ju lite glömsk så den ska fungera som en påminnelse, ett hjälpmedel för att komma ihåg att faktiskt hålla avstånd till varandra, säger Brattström.

Till skillnad från andra stora tv-produktioner, som TV4:s ”Talang” och ”Idol”, Viafrees ”Paradise hotel” och Discoverys ”Ex on the beach” planerar SVT inte för att testa samtliga deltagare och personal inför eller under de sex veckor Melodifestivalen genomförs.

”Inte masstesta i blindo”

– Vi kommer inte att masstesta i blindo och se vad vi får träff på. Istället arbetar vi mycket mer förebyggande med att hålla avstånd och ha god handhygien. Det kan låta banalt, och lite förenklat, men det är det som är den avgörande skillnaden. Vi har sjukvård på plats och vi har möjlighet att använda oss av provtagning, men det kommer vår sjukvårdspersonal att bedöma utifrån vilken situationen är, säger Anette Brattström.

Artister och produktionspersonal med symtom kommer att hänvisas till sjukvården.

– Vi kan inte ta in en misstänkt smittad person på arenan för att göra ett test. Däremot, om någon befunnit sig i närheten av en person som bekräftats smittad, då kan vi testa dem om de är symtomfria. Men beroende på situation och typ av symtom så har vi möjlighet att testa personer om det är sändningskritiskt. Vilka personer och situationer som kan bli föremål för ett sådant undantag bedöms av sjukvårdare, säger Brattström.

Melodifestivalens första deltävling sänds lördag 6 februari 20.00 i SVT1.

Melodifestivalens tävlingsproducent Karin Gunnarsson reder ut vad som gäller för de tävlande:

Ska artisterna sitta i karantän före sin deltävling?

– Nej, vi har inget sånt krav. Vi följer SVT:s regler om att man ska jobba hemifrån i så stor utsträckning som möjligt och man ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Man måste ta eget ansvar och det är ett delat ansvar, men alla är oerhört lyhörda, ingen vill ju sabba sin egen medverkan.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Karin Gunnarsson har efterträtt Christer Björkman som Melodifestivalens tävlingsproducent.

Vad händer om en artist blir sjuk?

– Vi kommer att banda fredagens genrep och ha det som en backup-plan om en artist inte kan genomföra lördagen. Vi kommer också att banda torsdagens repetition, så att det också finns som en backup. Om någon blir sjuk tidigare än så, men kanske tillfrisknar till lördagen så får vi helt enkelt lösa repetitionerna med en stand-in.

Om man är förkyld, men tester visar att man inte har covid-19, måste man ändå hålla sig borta från arenan?

– Nej, det måste man inte. Vi arbetar med avstånd och att undvika trängsel. Grundprincipen är att vi ska jobba på ett sånt sätt att en smittad person ska ha kunnat vistas i lokalen utan att vi ändå ändå ska få smittspridning.

I årets Eurovision kommer ett lands artist tvingas avstå från repetitioner och sändning om någon i ens team testats positivt, kan en artist tvingas ställa in även i Melodifestivalen för att någon i ens team smittats?

– Då får vi smittspåra och testa. Om artisten är frisk så ska den inte ersättas för att någon i teamet är sjuk.

Kalle Anka slog tittarrekord på julafton, hur säkerställer ni att röstningssystemet klarar av en möjlig ökning av antalet tittare och röster?

– Det var otroligt att Kalle ökade med en miljon, och det har vi tagit i beaktande, med tanke på hur det ser ut nu med uteliv och utbud av kultur och nöjen. Det är klart att folk kommer sitta hemma på lördagar på ett helt annat sätt, men det har vi tagit med i beräkningen och vi är förberedda.

Hur orolig är du för att covid-19 ändå ska leta sig in i produktionen eller bland artisterna?

– Med tanke på hur situationen ser ut i Sverige, där smittan fortfarande sprids och vaccineringen precis har börjat så tror jag att det blir svårt att gå igenom en hel säsong, sex veckor av Melodifestivalen, utan att det kommer hända något alls. Det är därför som vi jobbar så hårt med det här, för att förhindra att en eventuell smitta sprids, säger Karin Gunnarsson.

Foto: Twitter / SVT På Twitter har SVT lagt upp konceptbilder av hur Melodifestivalens scen ska se ut i Annexet.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 27 januari 2021 kl. 06.38