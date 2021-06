Skäringers ”Avig Maria” till Netflix

Mia Skäringers föreställning ”Avig Maria” släpps på Netflix den 17 juli.

”'Avig Maria' är livmodern som gav näring till 'No more fucks to give”. En vemodig hyllning till alla människor som kämpar med sig själva och varandra. En föreställning om kärlek, rädslor, hälsostress, relationer och mänskliga tillkortakommanden. Självklart med gästspel av Tabita och Gulletussan”, skriver Skäringer på Instagram.

Tidigare har även Skäringers föreställning ”No more fucks to give” visats på strömningstjänsten.

