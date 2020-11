Ella Hedström åker ut ur ”Idol”

Tillägnade sin låt till en speciell tjej

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 06 november 2020 kl. 23.00

Uppdaterad: 07 november 2020 kl. 00.12

Foto: Emma Larusdottir/TV4 Ella Hedström.

Ella Hedström åker ut ur ”Idol”.

Efter programmet säger hon till Aftonbladet att det känns bra ändå.

– Jag var lite förberedd på det.

Ella Hedström, som sjöng Arvingarnas ”Eloise”, hängde löst i den sjunde fredagsfinalen i ”Idol” tillsammans med Herman Silow. Det stod därefter klart att det blev Ella Hedström, 23, som tvingades lämna programmet.

”Helt förvirrad”

Ella Hedström åkte även ut för två veckor sedan, men räddades då kvar i tävlingen av juryn, som använde sin livboj som de har till förfogande en gång per säsong.

– Jag var lite förberedd på det, med tanke på den typen av musik jag gör. Jag älskar det jag gör, men det är också en tävling och det är power-nummer och det är inte riktigt det jag gör. Jag är helt förvirrad över att jag har kommit så här långt ens en gång. Topp sju! Jag är bara superglad. Det hade lilla tioåriga Ella som kollade på ”Idol” aldrig trott, hon som dansade till Darins skivor.

Du tillägnade din låt ikväll till en speciell tjej?

– Ja. Det är en person som jag... vi har alltid haft en sak, det har alltid varit någonting. Men det har alltid varit fel tillfälle. Men jag hoppades på att jag skulle kunna klänga in i hennes hjärta lite grann och det verkar som att jag har lyckats med det! Hon har hört av sig.

Nu är sex deltagare kvar i ”Idol”: Caspar Camitz, Nadja Holm, Paulina Pancenkov, Simon Karlsson, Nova Luther och Herman Silow.

Kvällens uppträdanden

▪ Paulina Pancenkov

”Bang Bang” - Ariana Grande, Jessie J, Nicki Minaj

▪ Caspar Camitz

”Cold train” - egenskriven låt

▪ Ella Hedström

”Eloise” - Arvingarna

▪ Nova Luther

”Runnin'” - Naughty Boy ft. Beyoncé

▪ Herman Silow

”Older” - egenskriven låt

▪ Nadja Holm

”Something's got a hold on me" - Christina Aguilera

▪ Simon Karlsson

”Crossing the waters" - egenskriven låt

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 06 november 2020 kl. 23.00

LÄS VIDARE