Tristan Thompson anklagas för otrohet igen

Efter återföreningen med Khloé Kardashian

Publicerad: 28 april 2021 kl. 08.28

Foto: TT NYHETSBYRÅN Khloé Kardashian och Tristan Thompson.

Tristan Thompson anklagas för att ha varit otrogen mot Khloé Kardashian – för tredje gången.

Instagram-modellen Sydney Chase hävdar att hon och NBA-stjärnan sågs senast i januari i år.

Otrohetsskandalen med Kylie Jenners bästa vän Jordyn Woods skakade kändisvärlden 2019.

Nu anklagas Tristan Thompson, 30, för att ha bedragit Khloé Kardashian, 36, på nytt.

I podcasten No Jumper uppger modellen Sydney Chase att hon och NBA-stjärnan hade en intim relation så sent som för några månader sedan, skriver Page Six.

– Han sa att han inte längre var i ett förhållande så jag sa okej. Vi pratade, vi umgicks flera gånger, vi gick ut ihop, allting, säger hon.

”Fick reda på att han inte var singel”

När hon fick veta att Tristan Thompson var i en relation med Khloé Kardashian ville hon inte fortsätta ses.

– Det hände och sen fick jag reda på att han inte var singel, så jag avslutade det.

Khloé Kardashian och Tristan Thompson har treåriga dottern True tillsammans. När Khloé var gravid i nionde månaden fångades Tristan på film när han kysste flera andra kvinnor.

2019 kysste och flörtade han med Khloés syster Kylie Jenners bästa vän Jordyn Woods på en fest och relationen tog slut. I den nya säsongen av ”Keeping up with the Kardashians” har tittarna fått se hur paret återförenats igen. De planerar dessutom att skaffa ytterligare ett barn ihop.

