En ny ”Vi på Saltkråkan” är bara dumheter

1. ”Mare of Easttown” (tv-serie, HBO)

Det är åtminstone så här en bra amerikansk dramaserie ska se ut. Tänk ”Deer hunter”. Köken, barerna och Kate Winslet är allihop som insidan av en låt på Bruce Springsteens ”Darkness on the edge of town” eller ”The river”.

2. ”If I could make it go quiet” (kommande album, Girl In Red)

Hon kommer förmodligen att bli den största norska popexporten sedan ”Skam”.

3. ”När du reser dig” (låt, David Ritschard)

En smått knäckande soulballad. Ritschard har kallats för Södermalms George Jones av en anledning. Här är han kanske ännu mer Bondegatans Peter LeMarc.