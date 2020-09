”Big brother”-Sami: ”Jag erkänner”

Åkte med i stulna militärfordonen – berättar i video: ”Jag har inte utfört nån stöld”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 30 september 2020 kl. 10.12

Sami Jakobsson erkänner att han åkte med i de stulna militärfordonen.

Efter åtalet för inblandning i stöldkuppen väljer ”Big brother”-vinnaren att ge sin version av händelsen.

– Ett: jag har inte varit med och planerat någon stöld, två: jag har inte varit med och utfört någon stöld, tre: jag visste inte att stöden skulle ske över huvud taget, säger han i ett Youtubeklipp.

Han har försett Youtube-klippet med rubriken ”Jag erkänner”. Efter att Sami Jakobsson, 26, åtalats för inblandning i stöldkuppen mot Försvarsmakten där två militärfordon stals väljer han nu att ge sin version av händelsen i ett videoklipp.

– Denna gång tänkte jag prata om gårdagens skriverier i tidningen, nämligen att ”Big brother”-vinnaren är åtalad i militärbilshärvan, säger han i klippet.

Sami Jakobsson berättar om militärfordonfärden i ett Youtubeklipp.

”Åkte en liten stund i fordonen”

Den kontroversiella dokusåpadeltagaren, som tidigare setts i ”Raggarjävlar” och i våras tog hem segern i ”Big brother” hävdar att han inte varit med och planerat eller utfört stölden och inte heller kände till att det förekommit en stöld.

– Mitt åtal i denna förundersökning det är grundat på att jag vid ett tillfälle en liten stund ute i skogen åkte med i ett av de här fordonen, säger han.

– Vi träffade två bekanta som frågade om vi ville med till skogen och kolla på några tuffa bilar, och ja det vill vi ju göra, säger Sami Jakobsson i videoklippet.

– När vi kommer dit och ser att det är militärfordon... min första tanke är inte direkt att oj har de stulit de här från försvarsmakten? Nej, det är väl det sista jag skulle tänka, jag tänker väl att det är renoverade gamla terrängbilar bara, men nej så var det inte. Så nu ska jag bli åtalad.

Foto: TV4 Sami Jakobsson vann ”Big brother” 2020.

Förhördes i ”Big brother”-huset

Stöldkuppen mot Försvarsmakten ägde rum bara dagar innan Sami Jakobsson gick in i ”Big brother”-huset. Polisen kunde identifiera dokusåpadeltagaren via dna på cigarettfimp som hittades i ett av militärfordonen och polisen förhörde honom bakom kulisserna mitt under den pågående tv-inspelningen.

Totalt åtalas åtta personer för inblandning i kuppen. Sami Jakobsson åtalas för grovt olovligt brukande för att ha åkt med i fordonen.

– Det var väldigt mörkt i skogen också, så jag reflekterade inte över huruvida de här fordonen var stulna eller inte. I och med att det fanns nyckel, det gick att vrida igång och starta och det var bara att åka sen och det var precis vad vi gjorde. Så jag har inte haft nån funktion för att de här grejerna ska gå vägen på nåt sätt och vis. Därför anser jag att det här är ett felaktigt åtal. Men det är upp till en domare att avgöra.

Foto: Polisen Dokusåpastjärnans dna hittades på en cigarettfimp som låg i ett av de dumpade militärfordonen.

Åklagaren: ”Någonting man kan skryta om”

Enligt åklagaren Lena Jansson tyder inget på att stöldkuppen varit ett beställningsjobb.

– Jag menar att det finns ett ekonomiskt motiv. Men annars verkar motivet också ha varit att man helt enkelt tycker att det är spännande och lite häftigt att göra detta, och någonting man kan skryta om i den närmaste kompiskretsen, har hon tidigare sagt till Aftonbladet.

Att Sami Jakobssons brott av åklagaren bedöms som grovt motiverar hon med att militärfordonen lämnades utan tillsyn.

– Det här blir mera allvarligt när det är fråga om fordon som är till för att försvara rikets säkerhet. Man utsätter de här fordonen för risk och skada när man är ute och kör med de i skogen på det sättet som har skett nu, har hon sagt.

Aftonbladet har sökt Sami Jakobsson.

Foto: Polisen Det andra militärfordonet anträffades i en skog mellan Tillberga och Möklinta.

