Andra semifinalen blev en rafflande historia

Av: Jan-Olov Andersson

Publicerad: 12 februari 2021 kl. 21.04

Ganska skralt med poäng. Men andra semifinalen i SVT:s ”På spåret” blev ändå ännu en rafflande historia.

Där laget som kallades in i allra, allra sista stund, som reserver, nu är i final.

Det har ju snart gått tre månader sedan säsongsstarten 27 november i fjol, så en del kanske har glömt dramatiken.

Att sex veckor tidigare avslöjade Dagens Nyheter att ett lag under inspelningsperioden tidigare under hösten hade diskvalificerats sedan en deltagare på nätet hade spridit rasistiska och homofobiska åsikter.

Att trots att de förlorade sina båda matcher, så ville inte SVT bjuda på fredagsunderhållning med en deltagare som strax innan hade löpt gatulopp i media på grund av det.

Därför blixtinkallades tidigare tävlingsparet Louise Epstein/Thomas Nordegren som ersättare. De var med säsongerna 2014-2015 och 2015-2016.

Nu är de i final.

Fredrik Lindström om Kristian Luuk.

Andra semifinalen var ingen höjdare resultatmässigt. Båda lagen hade väldigt svårt att hitta rätt på de två välkända resmålen Gävle och Toronto, men fick överraskande betydligt högre poäng på San Salvador.

Där tog också Epstein och Nordegren full pott på delfrågorna, som dock var mer allmänna, inte handlade så specifikt om just resmålet.

Nu får radioprofilerna möta Claes Elfsberg och Magdalena Forsberg i finalen. Och Mr Rapport och förra skidskyttedrottningen får nog hållas som favoriter.

De har visat upp en imponerande jämnhet med poängraden 33, 34 och 33. Epstein/Nordegrens motsvarighet är 30, 31 och 27.

Så bra var lagen

Thomas Nordegren och Louise Epstein.



+++

Louise Epstein/Thomas Nordegren. Båda är erfarna radiojournalister och har även skrivit böcker, hon romaner, han faktaböcker. Sedan 2011 leder de egna populära programmet ”Nordegren & Epstein” i P 1. Har tävlat två säsonger tidigare i ”På spåret”. Vann nu med 27-25. Grundlade segern genom att plocka mycket poäng på delfrågorna där de vann sex av nio stycken och bara förlorade två. Louise använde sina spanskakunskaper och svarade barrio på en fråga om vad kriminella gäng kallade sig. Hon skämdes över svaret – som dock var rätt och gav dem tre i stället för ett poäng på den delfrågan. Två poäng som till slut blev segermarginalen för dem…



Tomas Alfredson och Ernst Billgren.

++

Tomas Alfredson/Ernst Billgren. Först var Tomas kanske känd som legenden Hans Alfredsons (1931-2017) son. Nu är han sedan många år etablerad som filmregissör med både svenska och utländska (”Tinker, tailor, solder, spy”) framgångar. Senast gjorde han ”Se upp för Jönssonligan”. Ernst är en renässansmänniska i ordets bästa bemärkelse, är allt från författare och debattör till regissör, men framför allt en av landets mest kända konstnärer, där djur är ett återkommande tema. Var med i senaste säsongen av ”Stjärnorna på slottet”. Har varit för ojämna. Har säsongens klart högsta poäng (42), men också två av de lägsta.

Så bra var musiken

Foto: SVT First Aid Kit.

++++

First Aid Kit. Vad kan gå fel då? Först tog de sig an gamla Anita Lindblom-klassikern ”Sånt är livet” och gjorde Americana av den låten, snyggt när tempot stegrades mot slutet.

Sedan – och det är en riktig luring, på gränsen till slamkrypare – den hip hop-version av ”For what it's worth”, som Public Enemy framförde i den föga kända Spike Lee-filmen ”He got game” (1998), nu med Erik Lundin som rappare och First Aid Kit som sångerskor i refrängen.

Låten blev en one hit wonder för Buffalo Springfield 1967. Och visst, Toronto-födde Neil Young var med där. Men det var Stephen Stills som skrev och sjöng låten, han var även med på Public Enemys inspelning.

Erik Lundin.

Några andra spaningar

Kvällens replik I:

– Att komma på saker jag inte känner till. Ernst Billgrens beskrivning av sina styrkor. Sedan studerade han tågresan mot Gävle och sa ”det är inte Sverige i alla fall…”.

Kvällens replik II:

– Det är grått eller ingenting. Tomas Alfredsons roliga beskrivning av hårfärgen på dem i Killinggänget nu för tiden.

