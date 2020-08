Lena Endre om ett krig många inte upptäckt.

Namn: Lena Endre

Ålder: 65

Yrke: Skådespelerska

Bor: Född i Härnösand. Bor i Stockholm

Tidigare medverkan i Sommar/Vinter: Sommarvärd 1995 och 2007

✓ Snabbguide

Skrytkvot: ++++

Skvallervärde: ++

Känslostyrka: ++++

Humornivå: ++

Åh fan-faktor: +++

✓ Första meningen

Hur kan man veta vem man är?

✓ Sista meningen

Nu hoppas jag att ni också kanske fått en och annan ny vän och här får ni lyssna till en levande vän.

✓ Typiska låtval

▪ John Lee Hooker - Chill Out (Things Gonna Change)

▪ Monica Zetterlund - Var Blev Ni Av Ljuva Drömmar?

▪ Dave Brubeck - Take Five