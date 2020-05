Jenny Alversjö tvingad till ny operation efter stroken

Är inlagd på sjukhuset igen

avNatalie Demirian

Publicerad: 12 maj 2020 kl. 18.26

Jenny Alversjö opererades i våras efter sin stroke.

Nu har TV4-profilen opererats ytterligare en gång.

”Det var ännu ett ingrepp. Men. Jag närmar mig! Och allt har gått bra, jag kämpar på!”, skriver hon i ett sms till Aftonbladet.

Det var i oktober förra året som TV4-programledaren Jenny Alversjö, 46, drabbades av en stroke.

”Åskknallshuvudvärk och ilfart till akuten. Jag har fått en hjärnblödning. En stroke. Jag... mitt i livet”, skrev hon då på Instagram.

Hittade orsaken

I april skrev hon att läkarna hade hittat orsaken till hjärnblödningen och att hon hade opererats.

”Läkarna vet nu varför jag fick en hjärnblödning. Små kärl i bakhuvudet sluter inte tätt in i en ven och behöver lagas”.

Foto: JERKER IVARSSON Jenny Alversjö drabbades av en stroke i oktober förra året.

Hyllar vården

Nu är Jenny Alversjö inlagd på sjukhuset igen, efter att ha genomgått ytterligare en operation.

”Det var ännu ett ingrepp. Men. Jag närmar mig! Och allt har gått bra, jag kämpar på!”, skriver hon i ett sms till Aftonbladet.

På Instagram tackar hon vårdpersonalen för hur de kämpar i coronakrisen.

”Det är direkt omvälvande att ta del av vården som ju måste fortsätta även i dessa dagar. All personal som varje dag sliter för att du och jag ska vara friska. Redan i dag ställs nästan alla planerade operationer in men patienterna försvinner ju inte. Slappnar vi av kanske allt rasar och all vård utanför coronakampen måste ställas in. Så - en stilla vädjan från en snart helt frisk soldat, slappna inte av. Det är långt från över än.”, skriver hon.

Foto: Skärmdump/Instagram Jenny Alversjö efter den nya operationen.

