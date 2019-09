Årets komedi

Dips, säsong 1. SVT

Dilan och Moa, säsong 1. SVT

Operation Klotty, säsong 1. SVT

Sjukt oklar, säsong 1. SVT

Årets komiker

Jesper Rönndahl

Jonatan Unge

Mia Skäringer

Petrina Solange

Årets humorprogram

Bäst i test, säsong 3. SVT

Laxbralla, säsong 1. SVT

Mumbo Jumbo, säsong 1. TV4

Svenska Nyheter, säsong 3. SVT

Årets scenshow

Mia Skäringer – Avig Maria – No more fucks to give

Kodjo Akolor – Jag, pappa?

Jonas Gardell – Queen of fucking everything

Özz Nûjen & Måns Möller – Världens historia – Den osminkade sanningen

Årets humorklipp, vinnare utses av Aftonbladets läsare

Bröderna Norberg - Melodifestivalen PARODI 2019 - FINALEN

Freudian Slip Produktion - Radikala östermalmare

Johanna Nordström – Blombud på alla hjärtans dag

Niclas och Jonatan – Den som skrattar förlorar #17

Barnens pris, vinnare utses av barnen genom Barncancerfondens kanaler

Filip Dikmen – Suleyman testar ridning - SKITRÄDD

JLC – En 5-åring bestämmer vad vi ska göra med 10.000 kr

Random Making Movies – Äter endast godis 1 vecka, vad händer?

Viktor Klemming – Vilken färg är du? (Del 9) SPÖKBOLL

Hederspriset

Till Gösta Ekmans minne delas ett hederspris ut till en än så länge hemlig pristagare