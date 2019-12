Com Hem

Bekräftat: TV4-kanalerna släcks

Com Hem: ”Påbörjade samtalen har inte resulterat i en överenskommelse”

avNils Lolk , Rasmus Karlsson

10 december 2019 20:34

Nu är det bekräftat.

Inatt släcks TV4 för en tredjedel av Sveriges hushåll.

– Det är naturligtvis jättetråkigt och ett misslyckande för alla parter att vi landar i det här, att kunderna hamnar i kläm, säger Viktor Wallström, kommunikationsdirektör Tele 2.

Bråket har varit långdraget. Nu står det klart att TV4 tillsammans med flera andra kanaler kommer att släckas för miljoner svenskar. Förhandlingarna som har pågått mellan Tele 2/Com hem och Telia/TV4 har strandat helt.

”Tyvärr har de påbörjade samtalen ännu inte resulterat i en överenskommelse om de rättigheter våra kunder efterfrågar. Detta innebär att vi tvingas släcka kanalerna i kväll kl. 23:59 den 10 december” skriver Com hem i ett pressmeddelande.

”Ett misslyckande för alla parter”

Under tisdagskvällen träffades Tele 2:s vd Anders Nilsson Telias tillförordnade vd, Christian Luiga, och Casten Almqvist, affärsområdeschef för media, för en första diskussion kring rättigheterna. Men något beslut kom de inte fram till.

”Vi ser positivt på att vi haft en första seriös dialog med Telia om ett förnyat avtal. Det är dock ett misslyckande för alla parter att kunderna hamnar i kläm, då vi ännu inte lyckats hitta en långsiktig lösning som säkerställer TV4s tillgänglighet, och valfriheten för Sveriges tv-tittare. Vi kommer fortsätta göra allt vi kan för att hitta en långsiktig lösning som gör TV4 tillgänglig för alla, och under tiden kommer vi självklart kompensera våra kunder så gott vi kan”, säger Anders Nilsson, vd på Tele2-koncernen, i ett pressmeddelande.

Ersätter kunderna

I pressmeddelandet meddelar Com hem och Boxer att de kommer ersätta de påverkade kanalerna med annat innehåll och förmåner. Detta är punkterna:

Com Hem och Boxer frivisar en stor mängd linjära tv-kanaler för samtliga betalande kunder.

Premiuminnehåll från C More ersätts med motsvarande innehåll från Viasat.

Bredbandskunder med FiberKoax får 100 Mbit snabbare uppkoppling i hemmet.

Alla Com Hem- och Boxer-kunder med mobiltelefoni från Tele2, Comviq eller Com Hem får obegränsad mobildata.

Hur lång tid kommer kanalerna vara nere?

– Det går inte att säga, förhoppningen är att det lösas så fort det bara går. Nu har vi fullt fokus på att lösa det här, säger Viktor Wallström, kommunikationsdirektör Tele 2.

Kort efter beskedet om att TV4 släcks för Com Hems kunder gick TV4:s vd Casten Almqvist ut till attack mot Com Hem, där han påstår att: ”Com Hem stjäl julen från miljoner svenskar”.

– Det här är ett riktigt tråkigt och onödigt beslut. Det är en sak att vi inte kommer överens, men det är oansvarigt att låta det gå ut över tittarna. Vi har gett Com Hem möjlighet att fortsatt att visa TV4 fritt fram tills den 10 januari. Att de inte ens väljer att ta emot denna julklapp visar att de hellre ställer in TV-julen för de miljoner svenskar som är deras egna kunder än att hitta en lösning, skriver han.

”Ett obegripligt beslut”

Han menar dessutom att kanalens beslut att inte acceptera ”julklappen” från Com Hem är obegripligt.

– Det är ett sätt att bedriva opinion för att få rättigheter som de inte har och inte heller är beredda att betala för. Det har aldrig den här förhandlingen handlat om. Com Hem släcker TV4 trots att de får sända kanalen helt fritt och utan ett avtal fram tills den 10 januari. Det är ett helt obegripligt beslut, säger Casten Almqvist VD TV4 och C More.

Texten uppdateras.



