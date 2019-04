Adele + FÖLJ

Adele skiljer sig från maken – efter tre års äktenskap

Superstjärnan och Simon Konecki bryter upp

Superstjärnan Adele, 30, skiljer sig.

Efter åtta år bryter hon och maken Simon Konecki upp.

– De ska tillsammans uppfostra sin son på ett kärleksfullt sätt, skriver en representant i ett uttalande.

Trots bara tre släppta skivor är sångerskan Adele tveklöst en av världens mest framgångsrika artister.

Nu ska den Oscarsbelönade och mångafaldigt Grammyvinnande artisten genomgå ett nytt kapitel i livet.

Efter tre års äktenskap skiljer sig Adele och maken Simon Konecki, 45.

Paret har varit tillsammans sedan 2011 och året efter föddes sonen Angelo.



Ber om lugn och ro

Uppbrottet bekräftas av Adeles representanter.

”Adele och hennes partner har separerat. De ska tillsammans uppfostra sin son på ett kärleksfullt sätt. Som alltid ber de om att få behålla sitt privatliv för sig själva. Några fler kommentarer kommer inte lämnas”, skriver superstjärnans representant i ett uttalande enligt The Guardian.

Adele har under sin framgångsrika karriär varit tystlåten om sitt privatliv, men frångick principen en aning under sitt tacktal när hon vann Grammy för årets album 2017.

– Grammy-galan, jag uppskattar det här. Juryn, jag älskar er. Min manager, min man och min son, ni är anledningarna att jag gör det här, sa hon i sitt tacktal.

Rykten om ny musik

Adeles första album ”19” som kom 2008 innehöll hit-låtarna ”Chasing Pavements” och ”Cold Shoulder”.

Bara två år senare kom albumet ”21” där bland andra monstersuccéerna ”Rolling in the Deep” och ”Someone like You”.

Adeles senaste album ”25” släpptes 2015 och sedan dess har fans väntat på ny musik.

Så sent som i mars publicerades bilder på sångerskan på väg in i en musikstudio i New York vilket genast fick upp fansens förhoppningar då ryktena om ny musik tog fart.

Men hopp om nya turnéer är mer osäkra, då sångerskan upprepade gånger hintat om hon vill avsluta sitt turnéliv. I januari rapporterades att hon till och med avvecklat sitt turnébolag.

