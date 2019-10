Skavlan + FÖLJ

Skavlan läxas upp av kända sexterapeuten: ”Du måste ta dig tid”

Dr Ruth om programledarens förklaring: ”Katastrof!”

11 oktober 2019

11 oktober 2019 06:48

Världskända sexterapeuten Dr. Ruth är en av gästerna i veckans ”Skavlan”.

Under hennes medverkan passar hon på att säga några väl valda ord till Fredrik Skavlan själv.

– Du måste förstå att det tar längre tid för kvinnor att bli sexuellt upphetsade, säger hon i programmet.

Ruth Westheime, mer känd som bara Dr. Ruth, är en världens tveklöst mest kända sexterapeuter.

I veckans ”Skavlan” gästar 91-åringen programmet för att dela med sig av sin mångåriga kunskap.

Programledaren Fredrik Skavlan, 53, passar även på att ställa en privat fråga ”åt en kompis” som inte har tid till att experimentera i sänghalmen.

– Jag lever ett stressigt liv och om jag pratar med mina kompisar – låt oss prata för dem i stället, säger han och fortsätter:

– Då har man inte så mycket tid att experimentera på det området.



1 av 2 | Foto: Johannes Worsoe Berg /Monkberry/SVT Kända sexterapeuten Dr Ruth gästar Fredrik Skavlan.

Dr. Ruth: ”Katastrof!”

Men programledaren möts omedelbart av mothugg från Dr. Ruth.

– Katastrof!, utropar hon.

– Man håller sig till det som funkar, eller?, försvarar sig Fredrik Skavlan.

Men sexterapeuten verkar inte hålla med honom.

– Jag köper inte argumentet att folk inte har tid för sex. Det är ett fånigt argument. Du måste förstå att det tar längre tid för kvinnor att bli sexuellt upphetsade, så du måste ta dig tid, säger hon.

Revolutionerade hur man pratar om sex

Dr. Ruth slog igenom medialt under 80-talet och revolutionerade hur man pratade om sex och samlevnad i radio och tv.

Hennes genombrott kom i och med radioshowen ”Sexually Speaking” som hade premiär 1980.

Sedan dess har hon haft en rad stora tv-program med fokus på sex, bland annat ”The Dr. Ruth Show”, ”Ask Dr. Ruth” och ”You're on the Air with Dr. Ruth” dit tittarna fick ringa in och ställa sina egna sexfrågor.

Hon har även medverkar i en otalig mängd populära talkshows som ”The Tonight Show” och ”Late Night with Conan O'Brien”.

”Skavlan” sänds på fredagar klockan 21.00 i SVT1.

