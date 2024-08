Brittiske ”Let’s dance”-profilen Robin Windsor är död

Dermot Clemenger: Så snäll och omtänksam

Publicerad 2024-02-20

Den brittiske dansaren Robin Windsor är död.

Han blev känd i tv-programmet ”Strictly come dancing” som är Storbritanniens motsvarighet till ”Let’s dance”.

Windsor blev 44 år.

Produktionsbolaget Sisco Entertainment delade med sig av nyheten om Robin Windsors död på tisdagsmorgonen, skriver The Guardian.

”Det är med tungt hjärta vi berättar om vår älskade vän Robin Windsors tragiska bortgång”, skriver de i ett uttalande.

Proffsdansaren medverkade i underhållningsprogrammet ”Strictly come dancing” mellan 2010 och 2015 och dansade med en rad brittiska kändisar under årens lopp. Innan sin död medverkade han i scenföreställningen ”Come what may”, en hyllning till ”Moulin rouge”.

”Robins närvaro i ’Come what may’ var mer än bara ett framträdande, han förkroppsligade passion, elegans och ren talang. Hans extraordinära förmåga att uttrycka känslor genom rörelse fångade publiken och lämnade dem trollbundna vid varje steg”, skriver Sisco Entertainment.

Sörjs av svenska tv-profilerna

Robin Windsor sörjs av sina brittiska kollegor – men också av svenska ”Let’s dance”–profilerna Dermot Clemenger och Malin Watson som båda jobbade med honom i den turnerande dansföreställningen ”Burn the floor”.

”Robin var så snäll och alltid omtänksam gentemot sina vänner och kollegor. Han kommer vara djupt saknad av hela ’Burn the floor’-familjen, sina danskollegor runt om i världen, sin ’Strictly’-familj och alla som hade nöjet att komma i kontakt med den här vackra mannen”, skriver Dermot Clemenger på Instagram.

”Turnerade världen över med den här vackra själen från insidan och ut. Att ha känt Robin Windsor är att ha älskat honom. Alltid snäll, omtänksam och inkluderande och hjärtat av vår ’Burn the floor’-familj. Kan inte förstå att du inte längre är med oss. Må du vila i frid. Du kommer att leva i våra hjärtan för evigt”, skriver Malin Watson.

Robin Windsors dödsorsak är inte känd.