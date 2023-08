Youtubern ville bli en hund – nu har han tagit sin första promenad

Specialbeställde en hunddräkt för 150 000 kronor

Publicerad 13:30

Det tog 40 dagar att designa hunddräkten som skulle förverkliga Youtuberns eviga dröm.

Nu har han tagit sin första promenad på Tokyos gator.

Det japanska Youtube-kontot I want to be an animal spenderade 2 miljoner yen, motsvarande nästan 150 000 kronor, på en hunddräkt.

Dräkten skulle efterlikna hundrasen collie och kontotos ägare använder sig av namnet Toco när han kliver in i hundvärlden.

I ett klipp på Youtube gör Toco debut på Tokyos gator. Där får tittaren se honom göra hundtrick och vinka till förbipasserande människor.

helskärm Toco ute på första promenaden.

”Mest bisarra jag sett”

När en riktig hund går förbi blir den märkbart förvirrad. Till en början vill den hälsa på den hundliknande varelsen, men blir genast rädd och springer iväg.

Klippet har redan över fem miljoner visningar och kommentarfältet fylls av blandade reaktioner.

”Det här är det mest bisarra och galna jag någonsin sett”, skriver en.

”Måste erkänna. Den kostymen är välgjord. Ansiktsdragen är fantastiska”, skriver en annan.

Foto: Youtube

Velat bli ett djur sedan barnsben

Det var i april 2022 som Toco meddelade att han beställt den exklusiva dräkten.

”Tack vare er kunde jag uppfylla min dröm om att bli ett djur!”, skrev han på Twitter då.

Hans önskan om att bli ett djur har funnits sedan han var ett barn.

– Jag minns att jag skrev i min skolavslutningsbok att jag ville vara en hund och promenera utomhus, säger han till Dailymail.

Han säger även att han inte berättat om sin dröm för speciellt många, eftersom han är rädd för att folk ska tycka att han är ”konstig”.