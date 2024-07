Cher förnekar att hon lejde fyra män – för att kidnappa sonen

Bemöter anklagelsen för första gången

Publicerad 2023-10-16

Cher lejde fyra män för att kidnappa sonen Elijah och stoppa honom från att återförenas med sin ex-fru.

Eller?

– Det där ryktet stämmer inte, säger superstjärnan nu till People.

Artisten Cher, 77, kommenterar nu för första gången nyheten om att hon ska ha sett till att få sin son kidnappad.

Tidigare i höst blev dokument från skilsmässoansökan som Chers son Elijah Allmans, 47, ex Marieangela King lämnade in i domstolen i Los Angeles i december offentliga.

I dokumenten skrev Marieangela King om att hon och Elijah Allman var separerade, men att de hade tagit in på hotell i New York i november 2022 för att försöka återförenas. En kväll trängde sig fyra män in på rummet och tog med sig Elijah Allman därifrån.

”Jag fick höra av en av de fyra männen som tog honom att de anlitats av den andra partens mamma”, skrev Marieangela King.

Hon skrev också om hur hon inte fått träffa eller prata med Elijah Allman sedan i augusti 2022 och att han var inlåst på ett behandlingshem hon inte kände till, utan tillgång till sin telefon.

expand-left helskärm Cher med sonen Elijah.

Relaterat till sonens missbruk

I en kommentar till People säger Cher nu:

– Det där ryktet stämmer inte.

Hon vill inte kommentera uppgifterna ytterligare, men bekräftar att familjeärendet är relaterat till hennes sons missbruksproblem.

– Jag lider inte av något problem som miljontals människor i USA inte också lider av, säger Cher om att se sin sons åratal långa kamp med drogmissbruk.

Cher har haft en komplicerad relation med sin son, som hon fick med bortgångne rock- och bluesartisten Greg Allman, genom åren och det har ibland gått månader utan att de haft kontakt.

I en intervju med Entertaintment tonight 2014 berättade Elijah Allman att han började ta droger i elvaårsåldern.

– Det var bara så det var, det var det alla gjorde, sa han då.