De har fel, men rabiata Dion-fansen är underhållande

Bjurman: Bra röst inte automatiskt bra sång

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

helskärm Celine Dion.

NEW YORK. Nej, Rolling Stone begick nog inget ”brott mot mänskligheten” när tidningen underlät att inkludera Celine Dion på listan över tidernas bästa vokalister.

Men det är underhållande att hennes skrällartat rabiata fans hävdar det och sånär stormar den ärevördiga redaktionen på femte avenyn.

I New York får man snabbt lära sig att att vara beredd på vad som helst, men jag räknar verkligen inte med att få se arga Celine Dion-fans demonstrera utanför Rolling Stones nya redaktionslokaler på femte avenyn, i höjd med Bryant Park, inte så långt från min egna kvarter – för att deras favorit inte återfinns på en uppdaterad, nyligen publicerad lista över tidernas 200 bästa vokalister. Ja, de inte bara demonstrerar. De har hotat storma redaktionen om ansvariga redaktörer inte ber om ursäkt för detta ”brott mot mänskligheten”.

Jösses, jag trodde bara det var Morrissey (på plats 166, händelsevis) som hade så rabiata fans – eller möjligen valda K-pop-band. Men det är mycket komiskt att också en så till synes generisk mainstream-artist som Celine Dion kan väcka så starka känslor.

Själv har jag inga problem med detta ”brott”. Den kanadensiska ikonen har förstås en rätt fin pipa, men det är inte nödvändigtvis ett avgörande kriterium när bästa vokalisterna ska rankas. Rolling Stone-journalisterna lägger gissningsvis större vikt vid det som kallas ”feeling”, vid personlighet och vid förmåga att beröra och ge uttryck åt sanna känslor – och det går absolut att argumentera för att ”My heart will go on”-stjärnan är antiseptisk i sin perfektion och renons på den typen av egenskaper.

Å andra sidan skulle jag i alla fall i någon mån säga detsamma om Mariah Carey, trots det omsusade omfånget, och henne har de klämt in på femteplatsen, mellan självklara Billie Holiday och Ray Charles. Hallå.

Fast i stort tycker jag tidningen gjort ett utsökt jobb och placerat mina populärkulturella favoriter i rätt ordning (man kan inte begära att Rolling Stone ska fatta att Jussi Björling egentligen är bäst…). Som Aretha Franklin (given etta), Whitney Houston (2), Sam Cooke (3), Al Green (10), Patsy Cline (13), Elvis (17), Nina Simone (21), George Jones (24), Mary J Blige (25), Mahalia Jackson (28), Hank Williams (30), Luther Vandross (31),David Bowie (32) och Teddy Pendergass (42)

Vad gäller de många soulsångarna kan jag dock tycka att det är dåligt att de missat James Carr. Han nådde aldrig samma framgångar som toppnamnen på listan, men han sjöng som en gud. Och för fan – hur kan Rick Danko från The Band inte vara med?

Dessa fadäser tarvar nästan en stormning av redaktionen…

ORSAKER TILL EXTAS

•Iggy Pop – Every loser (Album)

– Hans bästa, och roligaste, album sedan…ja, 1996 års ”Naughty little doggie” i alla fall.

•Robert Perlskog – Från Rågsved till Rio (Memoarer)

– Robban har varit min kommentatorsidol sedan 80-talet och jag blir påmind om varför i detta både franka och besjälade självporträtt.

•For Tracy Hyde – Subway station revelation (Albumspår)

– En riktig indie-banger från Japan.

TIDERNAS 200 BÄSTA SÅNGARE ENLIGT ROLLING STONE

1. Aretha Franklin, 2. Whitney Houston, 3 Sam Cooke, 4. Billie Holiday, 5. Mariah Carey, 6. Ray Charles, 7. Stevie Wonder, 8. Beyonce, 9. Otis Redding, 10. Al Green, 11. Little Richard, 12. John Lennon, 13. Patsy Cline, 14. Freddie Mercury, 15. Bob Dylan, 16. Prince, 17. Elvis Presley, 18. Celia Cruz, 19. Frank Sinatra, 20. Marvin Gaye, 21. Nina Simone, 22. Adele, 23. Smokey Robinsin, 24. George Jones, 25. Mary J Blige, 26. Paul McCartney, 27. Dolly Parton, 28. Mahalia Jackson, 29. Chaka Khan, 30. Hank Williams, 31. Luther Vandross, 32. David Bowie, 33. Bessie Smith, 34. Thom Yorke, 35. Dusty Springfield, 36. Kurt Cobain, 37. Van Morrison, 38. Curtis Mayfield, 39. Louis Armstrong, 40. Aaliyah, 41. Etta James, 42. Teddy Pendergrass, 43. Ariana Grande, 44. James Brown, 45. Ella Fitsgerald, 46. Mavis Staples, 47. Linda Ronstadt, 48. Toni Braxton, 49. Rod Stewart, 50. Joni Mitchell, 51. Sade, 52. Mick Jagger, 53. Miriam Makeba, 54. Willie Nelson, 55. Tina Turner, 56. Barry White, 57. Brian Wilson, 58. Lady Gaga, 59. Howlin’ Wolf, 60. Kate Bush, 61. Umm Kulthum, 62. George Michael, 63. Robert Plant, 64. Björk, 65. Minnie Riperton, 66. David Ruffin, 67. Dennis Brown, 68. Rihanna, 69. Youssou N¨Dour, 70. Ronnie Spector, 71. Roy Orbison, 72. Muddy Waters, 73. Hector Lavoe, 74. Patti LaBelle, 75. D’Angelo, 76. Wilson Pickett, 77. Bruce Springsteen, 78. Janis Joplin, 79. Emmylou Harris, 80. Chris Cornell, 81. Joao Gilberto, 82. Steve Perry, 83. Amy Whinehouse, 84. Lata Mangeshkar, 85. Johnny Cash, 86. Michael Jackson, 87. Diana Ross, 88. Jimmie Rodgers, 89. Selena, 90. Gal Costa, 91. Nusrat Fateh Ali Kahn, 92. Anita Baker, 93. Stevie Nicks, 94. Toots Hibbert, 95. Vicente Fernandez, 96. Chuck Berry, 97. Usher, 98. Bob Marley, 99. Clyde McPhatter, 100. Elton John, 101. Gladys Knight, 102. Taylor Swift, 103. Leonard Cohen, 104. Aaron Neville, 105. Eddie Vedder, 106. Bill Withers, 107. Lou Reed, 108. Caetano Veloso, 109. Roger Daltrey, 110. The Weeknd, 111. Fiona Apple, 112. Ozzy Osbourne, 113. La India, 114. Chrissie Hynde, 115. Erykah Badu, 116. Chet Baker, 117. Patti Smith, 118. John Fogerty, 119. Barrington Levy, 120. Charlie Rich, 121. Jackie Wilson, 122. Donna Summer, 123. Karen Carpenter, 124. Robert Johnson, 125. Joe Strummer, 126. Donny Hathaway, 127. Tammy Wynette, 128. Florence Welsh, 129. Rob Halford, 130. Courtney Love, 131. Jeff Buckley, 132. Loretta Lynn, 133. Neil Young, 134. Axl Rose, 135. IU, 136. Lauryn Hill, 137. El DeBarge, 138. Merle Haggard, 139. Rocio Durcal, 140. Bono, 141. Christina Aguilera, 142. Russell Thompkins Jr, 143. Luciano, 144. Darlene Love, 145. PJ Harvey, 146. Ruth Brown, 147. Barbra Streisand, 148. Levon Helm, 149. Wanda Jackson, 150. Bryan Ferry, 151. Martha Reeves, 152. Michael Stipe, 153. Mahlathini, 154. Dion, 155. Corin Tucker, 156. George Strait, 157. Robert Smith, 158. Carrie Underwood, 159. Mississippi John Hurt, 160. Mercedes Sosa, 161. Brenda Lee, 162. Francoise Hardy, 163. Bobby ”Blue” Bland, 164. Sandy Denny, 165. Ronnie James Dio, 166. Morrissey, 167. Marc Anthony, 168. Debbie Harry, 169. Sylvester, 170. Chris Stapleton, 171. Odetta, 172. Juan Gabriel 173. Marianne Faithful, 174. Buddy Holly, 175. Lana Del Ray, 176. Iggy Pop, 177. Patty Loveless, 178. Tabu Ley Rochereau, 179. Martha Wash, 180. SZA, 181. Bob Seger, 182. Jazmine Sullivan, 183. Solomon Burke, 184. Karen O, 185. Alicia Keys, 186. Ofra Haza, 187. Bonnie Raitt, 188. Fela Kuti, 189. Joan Baez, 190. Frank Ocean, 191. Jung Kook, 192. Anohni, 193. Brandy, 194. Kelly Clarkson, 195. Poly Styrene, 196. Paul Westerberg, 197. Burna Boy, 198. Billie Eilish, 199. Glenn Danzig, 200. Rosalia.