Rapparen C-Knight död – blev 52 år

Låg i respirator i flera veckor

Publicerad 2023-11-08

C-Knight är död, skriver TMZ.

Enligt rapparens pappa kan det hela ha berott på hans diabetes.

Arnez Blount, mer känd under artistnamnet C-Knight, är död. Det bekräftar hans familj för TMZ.

Rapparen dog under tisdagen efter flera veckor på sjukhus.

C-Knight var en del av hip hop-gruppen Dove Shack.

Enligt C-Knights pappa ska rapparen först ha drabbats av extremt lågt blodsocker på grund av sin diabetes. Efter att ha fått hjärtstopp hamnade han i koma.

När läkarna inte hittade några tecken på hjärnaktivitet bestämde sig familjen för att koppla bort respiratorn.

Medlem i gruppen Dove Shack

C-Knight var en del av hip hop-gruppen Dove Shack som ligger bakom hits som ”This is the shack” och ”Summertime in the LBC”.

Ingen av de övriga bandmedlemmarna har ännu uttalat sig.