En lång rad artister medverkade i hyllningsgalan ”En fest för Abba” på Cirkus i Stockholm.

Bland de artister som tolkade gruppens klassiker fanns Molly Sandén, Oscar Zia, Seinabo Sey, Maja Francis, Isabella Lundgren, The High Society, The Tallest Man on Earth.

Även Maja Ivarsson, Christer Sjögren, Albin Lee Meldau, The Soundtrack of Our Lives, Maia Hirasawa, Astrid S och Mapei medverkade.

Under kvällen fick man även ta del av material från SVT:s arkiv, inklusive de första intervjuerna med gruppens medlemmar.