Agnetha Fältskog om nya låten: Det var en bra känsla

Avslöjar: Släpper helt album

Uppdaterad 10:17 | Publicerad 09:51

Dela artikeln

Förra veckan kunde Aftonbladet avslöja att Abba-ikonen Agnetha Fältskog ska göra solocomeback.

Nu har låten haft världspremiär – och det står även klart att ett helt album ska släppas.

I den brittiska radiokanalen BBC 2 avslöjar Agnetha Fältskog, 73, att hon ska släppa ett nytt album som är en remix av skivan ”A” som släpptes för tio år sedan.

– Plötsligt slog det mig, hur skulle albumet låta om vi hade gjort det idag? Jag kunde inte sluta tänka på det, säger hon under intervjun.

helskärm Agnetha Fältskog kommer med ett nygammalt album. Arkivbild.

Men albumet rymmer även den helt nya låten ””Where do we go from here”, av Jörgen Elofsson som skrev musiken till ”A”.

– Det var en var en bra känsla, säger Agneta Fältskog om den nya låten.

”Det var en gåva”

Under intervjun ber hon Jörgen Elofsson berätta om hur låten kom till.

– Det var en gåva, den var inte riktigt så att vi skrev den, den bara kom till oss, berättar han.

Agnetha Fältskog säger att hon först tvekade om hon skulle kunna sjunga den.

– Men det gick väldigt bra, konstaterar hon.

Albumet ”A+” släpps den 12 oktober.

helskärm Björn Ulveaus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad och Benny Andersson. 2022.

Svaret om Eurovision: ”Säger inget”

Under intervjun berättade Fältskog att mottagandet av Abbas skiva ”Voyage” (2021) och föreställningen med ”abbatarerna” året därpå kändes väldigt bra.

– Det är en fantastisk föreställning, vi vet inte ens hur de gjorde den, säger hon.

Vid premiären i London hade hon med sig några av sina barnbarn som drabbades av musiken.

– De grät och sade ”oh grandma”, berättar Fältskog.

Tillfrågad om Abba kommer att medverka på Eurovision i Malmö levererade hon dock inga nyheter:

– Jag säger inget om det.