Springsteen gör film av ”Nebraska”

Baserad på Warren Zanes bok

Uppdaterad 2024-03-27 | Publicerad 2024-01-14

Bruce Springsteen planerar att göra en filmatisering av skapandet av albumet ”Nebraska” från 1982, uppger NME.

Filmen ska enligt uppgifter till NME vara baserad på Warren Zanes bok ”Deliver me from nowhere: the making of Bruce Springsteens Nebraska”.

Bruce Springsteen har nyligen behandlats för magsår men är enligt kollegan och E Street Band-gitarristen Steven Van Zandt nu i god form.

”Vi är tillbaka i mars, starkare än någonsin” säger Van Zandt och syftar på den turné bandet återupptar i mars.

Bruce Springsteen spelar på Friends arena den 15 och 18 juli 2024.