Johan Rheborg fyller 60 år: Tycker fortfarande det är roligt att åka skateboard

Namn: Carl Johan Rheborg.

Född: 5 juni 1963 i Täby.

Familj: Fru Kristina och döttrarna Linnéa och Josefin.

Karriär: Medverkat i bland annat ”I manegen med Glenn Killing”, ”Nilecity”, ”Torsk på Tallin”, Fyra nyanser av brunt” och ”Solsidan”. Spelat musikal i ”Little shop of horrors” och ”Singin’ in the rain”.

Aktuell: Fyller 60 år idag. Planerar för ett stort, men hemligt projekt i höst och nya säsongen av ”Solsidan”, också i höst.