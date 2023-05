Oddsen i Eurovision song contest 2023 – andra semifinalen

Favoriten Österrike sjunger om Edgar Allan Poe

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

LIVERPOOL. Vilka länder tar sig vidare till finalen?

Och vilka hamnar i botten?

Här är oddsen inför semifinal 2 i Eurovision song contest 2023.

I den andra semifinalen i Eurovision song contest 2023 tävlar sexton länder. Tio går vidare till final och resten kommer att slås ut.

Just nu ligger Österrike och duon Teya & Salena bäst till till att ta sig vidare. De sjunger bland annat om den amerikanska poeten Edgar Allan Poe.

helskärm Österrikes bidrag i Eurovision song contest 2023.

Placering enligt Eurovision world (sammanställning)

Enligt Eurovision world, som sammanställer odds från flera olika spelbolag, kommer följande bidrag att ta sig vidare:

Österrike: Teya & Salena – ”Who The Hell Is Edgar?” Australien: Voyager – ”Promise” Armenien: Brunette – ”Future Lover” Cypern: Andrew Lambrou – ”Break A Broken Heart” Slovenien: Joker Out – ”Carpe Diem” Belgien: Gustaph – ”Because Of You” Litauen: Monika Linkytė – ”Stay” Polen: Blanka – ”Solo” Georgien: Iru – ”Echo” Estland: Alika – ”Bridges”

De som just nu hamnar i botten och åker ut enligt oddsen är:

11. Albanien: Albina & Familja Kelmendi – ”Duje”

12. Danmark: Reiley – ”Breaking My Heart”

13. Grekland: Victor Vernicos – ”What Τhey Say”

14. Island: Diljá – ”Power”

15. Rumänien: Theodor Andrei – ”DGT (Off And On)”

16. San Marino: Piqued Jacks – ”Like an Animal”

helskärm Australiens Voyager.

Semifinal 2 sänds torsdag den 11 maj klockan 21.00 på SVT och på SVT play.

Finalen i Eurovision 2023 sänds lördag den 13 maj.