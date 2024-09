Därför fick Elvis nobben av Dolly Parton

Låtbråket med överste Tom Parker

Uppdaterad 2023-10-03 | Publicerad 2023-09-18

Elvis Presley ville spela in en coverversion av Dolly Partons ”I will always love you”, men fick nobben av countrydrottningen.

Orsaken var en konflikt med Presleys manager, överste Tom Parker.

Det är i en intervju med BBC Radio 2, som refereras av NME, som Dolly Parton berättar att Elvis Presley älskade låten och hade uttryckt stort intresse för att spela in en egen version. Faktum var att han redan hade gjort en provinspelning som Parton blev ombedd att komma till studion och lyssna på.

Men kvällen innan ringde Tom Parker och sade att det inte blev något med Presley om han inte fick rättigheterna till sången – något som Parton vägrade gå med på.

– Jag kunde inte låta överste Tom Parker få upphovsrätten till låten, säger Parton i intervjun, och berättar också att Priscilla Presley nyligen avslöjat för henne att Elvis sjöng sången för henne på domstolstrappan när de skilt sig.

expand-left helskärm Elvis Presley.

Släpper nytt album

”I will always love you” spelades senare in av Whitney Houston för filmen ”The bodyguard” från 1992 och blev en av hennes allra största hits.

Parton släpper i november sitt 49:e soloalbum, ”Rockstar”, som bland annat innehåller covers av rockklassiker som Princes ”Purple rain”, The Rolling Stones ”(I can't get no) satisfaction”, Queens ”We are the champions” och The Beatles ”Let it be”, där Paul McCartney och Ringo Starr medverkar.