”Orange is the new black”-skådespelare död

Brad William Henke blev 56 år

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Constance Shulman, Lori Petty, Laura Prepon, Brad William Henke och Danielle Brooks i ”Orange is the New Black”.

Skådespelaren Brad William Henke, känd från Netflix-serien ”Orange is the new black”, har dött.

Han blev 56 år.

Brad William Henke är död, skriver Variety.

Han är bland annat känd som vakten Piscatella i ”Orange is the new black”.

Han har också varit fotbollsspelare i NFL men sadlade om till skådespelare då han skadade sig i början av 1990-talet.

helskärm Brad William Henke och Sam Rockwell i filmen ”Choke”.

Han har dykt upp i tv-serier som ”Chicago Hope”, ”Cityakuten” och ”The Office” och filmer som ”Split” och The frozen ground”.

Någon dödsorsak har ännu inte offentliggjorts.