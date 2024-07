”Cyklopernas land” anmälda – efter stycke om Palestina

SVT: ”Var inte planerat”

Publicerad 2023-12-28

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Rapparen och DJ:n inledde sitt framträdande med ett stycke om att fria Palestina.

Nu har SVT anmälts till granskningsnämnden, rapporterar GP.

SVT:s uppesittarkväll med Christopher Garplinds ”Cyklopernas land” har anmälts 14 gånger till granskningsnämnden, skriver GP.

Anledningen är artisten Marcus Prices framträdande där han sjöng en ny låt med namnet ”Vid den ljusa stjärnan”.

expand-left helskärm Christopher Garplind.

Låten inleddes med följande textrader:

”We wish you a liberation of our palestinian nation, and end to the occupation and a happy new year”.

expand-left helskärm Marcus Prices framträdande.

”Inget redaktionen hade kännedom om”

Enligt anmälningarna till granskningsnämnden ska stycket tolkats som propalestinskt, vilket då är ett brott mot SVT:s regler om opartiskhet.

expand-left helskärm Marcus Prices framträdande.

”Låtens intro var inget som redaktionen hade kännedom om på förhand. Det skedde i direktsändning och var inte planerat”, skriver ansvarig utgivare Martin Vårdstedt i ett mejl till GP.

Han vill inte kommentera händelsen ytterligare innan de vet ifall anmälningarna kommer att leda till prövning.

Aftonbladet har sökt Marcus Price.