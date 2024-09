Levan Akin om ”Passage” – och missen efter succén med ”Deg” i SVT: ”Lite vårt fel”

Hyllade svenske regissören filmar amerikanska serien: ”Därför tyckte jag om vampyrerna”

Publicerad 2024-03-24

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Förra filmen ”And then we danced” gjorde regissören Levan Akin, 44, till ett namn i film- och queer-världen.

Nya filmen ”Passage” utspelas bland transpersoner i Istanbul.

– Jag dras till historier om utanförskap, säger han.

Förra filmen hade världspremiär på Cannesfestivalen 2019. Vann sedan fyra Guldbaggar hemma i Sverige och visades runtom i världen. Och den orsakade stor uppmärksamhet i Georgiens huvudstad Tbilisi där historien om ett par homosexuella dansare utspelas. Det var protester och tumult kring premiären där, orsakade av hbtq-fientliga organisationer. Pride-flaggor brändes.

– Det var ganska omtumlande och jobbigt när det blev ett jävla rabalder. Jag vill ju inte att någon ska fara illa. När ”Passage” visades i år vid Berlinfestivalen blev det ju en nyhet i Georgien, bara mitt namn satte igång grejer, säger Levan Akin.

Han är född, uppvuxen och bosatt i Stockholm, men familjen har rötter i Georgien.

expand-left helskärm Levan Akin.

”Hel värld med människor som är outsiders”

”Passage”, som fick av Aftonbladets recensent Stefan Hedmark, är också en queer-historia. Pensionerade lärarinnan Lia (Mzia Arabuli) åker tillsammans med en medföljande yngre man (Lucas Kankava) från Georgien till Istanbul i Turkiet. Hon ska leta rätt på sin döda systers dotter Tekla som är transperson.

expand-left helskärm Mzia Arabuli i ”Passage”.

– Den queera aktivismen som finns i i världen och de regionerna, spiller över lite på kvinnorna. Lia är spännande. Det är ett patriarkalt samhälle och hon vill inte underkasta sig det. Hon är inte gift, har inga barn, den unga pojken hon tar med sig passar inte heller in där, hos den galna brorsan som är aggressiv. Det fanns mycket teman att utforska på ett roligt sätt i filmen. När de åker till Istanbul för att hitta Tekla, hittar de en hel värld med människor som är outsiders.

expand-left helskärm Levan Akin.

Levan Akin om ”Deg”: ”Vårt fel”

Efter ”And then we danced” utvecklade och gjorde Levan Akin SVT-serien ”Deg” med Helena af Sandeberg, Bianca Kronlöf, Johan Hedenberg, Lena Nilsson med flera. Tittarsuccé och många förväntade sig en andra säsong.

– Det var faktiskt lite vårt fel, vi tog lite lång tid på oss att återkomma med en idé för säsong två.

expand-left helskärm Helena af Sandeberg och Bianca Kronlöf i ”Deg”.

Filmar amerikanska tv-serien ”Interview with the vampire”

Den internationella uppmärksamheten för förra filmen, gjorde att det även kom internationella erbjudanden. Levan Akin har nu omväxlande bott i ett par års tid i New Orleans, Paris och Prag och filmat två säsonger av amerikanska tv-serien ”Interview with the vampire”, som ännu inte har visats i svensk tv. Den bygger på välkända böcker av Anne Rice (1941-2021) och har tidigare blivit långfilm 1994, med Tom Cruise, Brad Pitt och Kirsten Dunst.

– ”Vampire…” är också väldigt queer, jag dras till historier om utanförskap, därför tyckte jag om vampyrerna, de är ett slags outcast of society, bara uppe på natten, lever för evigt med varandra, det finns mycket att gräva i.

expand-left helskärm Sam Reid i ”Interview with the vampire”.

– Jag älskade Anne Rices böcker som ung. När jag vann Guldbaggen tackade jag min bibliotikarie på högstadiet i mitt tal, det var hon som tipsade mig om de böckerna.

Nu väntar pr-resor för ”Passage” till USA, England, Frankrike och några länder till. Sedan fortsatt skrivande på nya filmidéer.

– De bästa grejerna som kreatör är de man själv genererar. Jag har alltid två, tre idéer, kanske är nästa film något som utspelas i Sverige.