Uzo Aduba från ”Orange is the new black” är gravid

Bebislycka väntar.

Nu ska ”Orange is the new black”-skådisen Uzo Aduba bli mamma.

”Vilken välsignelse. Min man Robert och jag är så glada att påbörja ett nytt kapitel tillsammans” skriver hon på Instagram.

Uzo Aduba, 42, väntar sitt första barn tillsammans med maken Robert Sweeting.

Det berättar ”Orange is the new black”-skådespelaren i ett Instagram-inlägg.

Barnet är Adubas första – och hon längtar.

”Jag är bortom taggad. Jag ska få bli någons mamma. Jag vet att när vi tre växer tillsammans är vårt enda mål att älska dig, lilla vän. Herregud. Kolla vad gud har skapat” skriver hon i Instagram-inlägget.

helskärm Uzo Aduba, 42, väntar sitt första barn tillsammans med maken Robert Sweeting.

Spelade Joel Kinnamans tjej

Emmy-vinnaren Uzo Aduba är bland annat känd för sin roll som Suzanne "Crazy Eyes" Warren i Netflix-succén ”Orange is the new black”.

Men hon har också spelat mot en svensk stjärna.

2021 syntes Aduba i Netflix-serien ”In treatment”. Hennes pojkvän spelades av Joel Kinnaman.