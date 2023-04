Transdebatten behöver tv-världens bästa pappa

1. ”Fuse” (album, Everything But The Girl)

Min vän och kollega Håkan Steen beskrev det bäst i sin utmärkta recension av duons makalösa comeback: ”Det här är klubbmusik för hörlurarna och pianoballader för evigheten. Medelålderssymfonier som aldrig slutar bry sig.”

2. ”First two pages of Frankenstein” (kommande album, The National)

Vi återkommer till The Nationals nya album, som bland annat gästas av Taylor Swift, om en vecka.

3. ”Cinema speculation” (bok, Quentin Tarantino)

Tarantino är lika underhållande när han pratar om film som när han regisserar dem. Man kan lugnt säga att han är besatt.