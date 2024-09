Will Smith producerar film om Queen Latifahs liv

Will Smith ska producera en så kallad ”biopic” baserad på hiphopartisten Queen Latifahs liv, skriver Deadline. De två är vänner sedan många år.

”Vi kom in i den här branschen tillsammans och hiphop har format oss. Det har växt till mer än bara musik och har lämnat ett avtryck i vår kultur och vårt samhälle”, säger Latifah, eller Dana Elaine Owens som hon egentligen heter, i ett uttalande.

Både Queen Latifah och Will Smith började hålla på med musik i slutet av 1980-talet. Nyligen lanserade Will Smith en podcast, ”Class of '88”, där ett avsnitt fokuserade på Latifahs avtryck inom hiphopen.

Latifah har fokuserat mer på skådespelarkarriären än musiken de senaste åren. Hon har spelat i filmer som ”Valentine's day”, ”Bringing down the house” och ”Hairspray”. Hon blev den första kvinnliga hiphopartisten som nominerades till en Oscar för rollen som fängelsechefen Mama Morton i musikalen ”Chicago” 2003.

2021 uppmärksammades hon när hon kom ut som gay i ett tacktal på galan Bet Awards, där hon tackade sin partner Eboni Nichols och avslutade med ”Happy pride”. Latifah har tidigare inte velat avslöja något om sitt privatliv, trots spekulationer om hennes sexualitet.

Hennes senaste skiva ”Persona” kom 2009.