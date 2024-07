Lostprophets-sångaren höggs med toalettborste

”Hatad av många” i fängelset – dömd för sexuella övergrepp mot barn

TT

Uppdaterad 10.27 | Publicerad 10.00

share-arrow Dela unsave Spara

Lostprophets-sångaren Ian Watkins ska ha huggits med en ”vässad toalettborste” under ett bråk om en drogskuld i fängelset förra året.

Sångaren avtjänar sedan 2013 ett 29-årigt fängelsestraff för ett antal sexuella övergrepp mot barn, inklusive barnpornografi och våldtäkt av en bebis.

expand-left helskärm Den brittiske Lostprophets-sångaren Ian Watkins dömdes 2013 till 29 års fängelse för sexuella övergrepp mot barn. En ny bok berättar om hans fängelsetillvaro där han är hatad av många. Arkivbild.

Enligt den nya boken ”Life behind bars in the monster mansion” har Watkins haft en tuff tid i fängelset där han är ”hatad av många”. Enligt författarna Jonathan Levi och Emma French har Watkins betalat mycket pengar för beskydd.

I augusti 2023 attackerades han och hölls fången av tre andra intagna, varefter han behövde åka till sjukhus. Nu avslöjar French och Watkins bok att han hade huggits med en vässad toalettborste efter att ha vägrat betala en drogskuld på cirka 12 000 kronor.

expand-left helskärm Ian Watkins.

2017 avslöjades Watkins med att försöka grooma ett nytt offer utanför fängelset. 2019 förlängdes hans fängelsestraff efter att han gömt en mobiltelefon i ändtarmen.