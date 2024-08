Camilla Läckbergs storslagna födelsedagsfirande fortsätter

Detaljerna från festligheterna på Djurgården

Publicerad 23.02

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Camilla Läckberg firar att hon fyller 50 år i dagarna tre.

Under fredagen bjöd hon in till fest på temat Oscarsgalan – under lördagen var temat ”bonnafest”.

Här är detaljerna kring det lyxiga storfirandet.

Kalaset för deckardrottningen Camilla Läckberg, 50, i helgen är minst sagt storslaget.

Under fredagen bjöd hon in till ”Camillagalan” inspirerat av Oscarsgalan. Det var trerätters middag, fina tal, klädombyten för födelsedagsbarnet samt uppträdanden. Bland annat av Per Gessle som rev av hits på scenen.

Stora delar av kändiseliten bjöds in och många profiler har delat bilder från festen.

expand-left helskärm Camilla Läckberg fyller 50 år.

expand-left helskärm Temat för dag två var: ”Bonnafest”.

Jenny Strömstedt, Jessica Almenäs, Viktor Frisk, Mischa Billing, Roy Fares och Laila Bagge är bara några av alla kändisar som synts till i vimlet.

”Tack du härliga generösa fina vän för en magisk kväll!! Så kul”, skriver Almenäs på Instagram.

”Tack för att vi får fira dig på din 50-årsdag. Din generositet, lojalitet och mänsklighet är ett riktmärke och en ynnest. HURRA för Camilla alla dagar!”, skriver Jenny Strömstedt.

chevron-left föregående



expand-left helskärm chevron-right nästa Galakväll för att fira Camilla Läckberg. 1 / 3 Foto: Instagram

Maxad trerättersmeny

Flera personer har lagt ut bilder på den maxade menyn för fredagskvällen.

Till förrätt fick gästerna antingen kryddrökt fjällröding eller alspånsrökt tofu.

Till huvudrätt bjöds det på oxfilé tournedos eller svamprisotto. Till efterätt är det dock oklart vad det blev. Det stod nämligen bara ”överraskning” i menyn.

expand-left helskärm Huvudrätten under fredagskvällens fest.

Tvådagarspartyt äger rum på restaurang Tyrol vid Gröna Lund på Djurgården i Stockholm. Under lördagskvällen var temat något helt annat än gala-glamour– då var det dags för temat ”bonnafest”.

Läckberg bjöd in till ”Camillas camping” och många av gästerna kom klädda i rutiga skjortor, skarf runt halsen och cowboyhat.

”Dag 2. Let’s go bonnatema”, skrev Viktor Frisk i en Instagram story inför lördagens fest.

”En gullig bonde”, skriver Jessica Almenäs på Instagram och visar upp sin utklädnad.

expand-left helskärm Vimmelbilder på Läckbergs stora 50-årsfest.

expand-left helskärm Jessica Alemnäs visar upp sin outfit.

Läckberg uppträdde på scenen

Under kvällen uppträdde Camilla Läckberg i cowboyhat tillsammans med ett band på scenen där de sjöng en countrydänga.

Samtidigt hördes gästerna jubla och klappa med.

Det fanns även flera aktiviteter som gästerna kunde roa sig med. Bland annat en tatueringshörna med en skylt där det stod ”Kom och gadda dig!”.

– Nu kör vi, frågan är vad, hörs författarens kärlek Simon Sköld säga i ett klipp från festen.

Festen pågår till in på småtimmarna under lördagsnatten.