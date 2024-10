Ali Abbasi har checkat in på Trumps hotell: ”Märklig njutning”

Pr-tricket inför premiären av ”The apprentice”

Uppdaterad 11.21 | Publicerad 10.39

Inför New York-premiären av sin film om Donald Trump har den iransksvenske regissören Ali Abbasi checkat in på presidentkandidatens hotell, Trump International Hotel & Tower, i New York.

Golvet är inte superrent, berättar han.

– Jag var nyfiken. Jag ville typ uppleva Trumps lyx, men den finns inte. Det är inte så luxuöst som man skulle tro, säger han till Variety.

Ali Abbasi 1 / 2 Foto: Magnus Wennman

Via videolänk visar Ali Abbasi sedan upp sitt rum som varken är imponerande lyxigt eller ens riktigt rent.

Han inser att hans val av hotell kan ses som ett PR-trick.

– Jag tänker att det kan vara vad som helst som hjälper filmen, säger Ali Abbasi och fortsätter:

– Men jag måste säga att det är en märklig njutning att sitta under hans namn och skriva på ett papper med hans namn på.

expand-left helskärm Donald Trump har velat stoppa filmen om hans tidiga år som affärsman i New York. Sebastian Stan spelar den unge byggherren. Pressbild.

Filmen ”The apprentice”, som har väckt Donald Trumps vrede och skapat kontrovers sedan premiären i Cannes i maj, får efter många om och men biopremiär i Sverige och USA den 11 oktober – mindre än en månad före det amerikanska presidentvalet. Filmen visas i New York redan den 8 oktober.