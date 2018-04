Babylycka för ”How to get away with murder”-stjärnan



”How to get away with murder”-skådespelaren Karla Souza, 32, har blivit mamma.

Stjärnan har fått sitt första barn med maken Marshall Trenkmann.

Karla Souza och Marshall Trenkmann har fått en dotter som ska heta Gianna, skriver People.

Skådespelaren, som är mest känd för sin roll som Laurel Castillo i tv-serien ”How to get away with murder”, avslöjade nyheten på Instagram i går.

”Vi välkomnar vår friska lilla tjej Gianna och vi kunde inte känna oss mer välsignade just nu”, skriver hon.

Karla Souza har hållit graviditeten hemlig och visade upp den första bilden på gravidmagen samma dag som hon avslöjade dotterns ankomst.

Karla Souza och Marshall Trenkmann träffades i Mexiko och gifte sig i Kalifornien 2014. Dottern är deras första barn.

