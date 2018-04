Här återförenas Destiny’s child på Coachella

Beyoncé Knowles + FÖLJ

Fansens förhoppningar slog in.

Destiny’s child återförenades under Beyoncés spelning på Coachella i natt.

Beyoncé Knowles, 36, var huvudakt under helgens Coachella-festival i Kalifornien. Sent i lördags kväll, amerikansk tid, ställde hon sig på scen och drygt en och en halvtimme in i konserten kom överraskningen fansen hoppats på.

Superstjärnan fick sällskap av Destiny’s child-kollegorna Michelle Williams och Kelly Rowland. Tillsammans framförde den närmast kultförklarade trion hitsen ”Say my name”, ”Soldier” och ”Lose my breath”.

Var gravid förra året

– Jubla för Michelle och Kelly, ropade Beyoncé till publiken.

I år är det 20 år sedan Destiny's Childs debut och trion gick skilda vägar 2006. De uppträdde senast tillsammans på Super Bowl för tre år sedan. I månader har det spekulerats kring en eventuell återförening.

Förutom de forna kollegorna fick Beyoncé också sällskapen av maken Jay-Z. Stjärnan skulle uppträtt på Coachella redan förra året, men tvingades ställa in på grund av sin tvillinggraviditet.

Första spelningen sen Grammy

– Jag skulle framträtt på Coachella innan men jag blev gravid. Så jag hade tid att drömma med två vackra själar i min mage. Då drömde jag om det här framträdandet, berättade hon under konserten.

Nattens konsert var hennes första sedan Grammy-galan 2017. Den var dessutom historisk eftersom det var första gången en svart kvinna uppträdde som huvudakt på Coachella. På scen fick hon sällskap av över 100 dansare och en slagsverksorkester.

