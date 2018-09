Ex on the beach + FÖLJ

Otrohetsdramat bakom bråken i tv

Jasmine ”Jasse” Gustafsson och Adrian Montin tvingas prata ut om förhållandet

NÖJE 30 september 2018 17:37

Dokusåpaparets kärlek slutade i ett otrohetsdrama.

Jasmine Gustafsson och Adrian Montin är nu allt annat än vänner.

– Det Adrian gjorde mot mig det är lätt en av de värsta upplevelserna jag varit med om, säger Jasmine.

Hon flyttade till Göteborg för hans skull och de blev sambo.

Men kärlekssagan mellan dokusåpaprofilerna och de tidigare ”Paradise hotel”-deltagarna Jasmine ”Jasse” Gustafsson, 24, och Adrian Montin, 26, fick ett hastigt slut i april i år.

– Desto mer vi var med varann, desto mer lärde vi känna varann och att vi var olika och hade lite olika syn, säger Adrian Montin om varför det tog slut.

Otroheten i centrum

Men Jasmine Gustafsson är tydlig med att det var Adrian som fattade beslutet.

– Han gjorde slut för att han kände att det inte funkade längre, ”jag behöver hitta mig själv igen”, det här klassiska. Men sen gick det typ en och en halv månad så fick jag reda på att han hade varit otrogen. Så det var väl den riktiga anledningen egentligen, säger hon.

Nu medverkar båda i ännu en dokusåpa, ”Ex on the beach” på Dplay och Kanal 11. Deras uppbrott och otroheten hamnar snabbt i centrum.

– Det var lite segt, det började i en uppförsbacke liksom. Men man hade signat upp för det så det var väl bara att bita i det sura äpplet, säger Adrian Montin om de stormiga inspelningsveckorna.

– Det blev mycket småtjafs hela tiden, men vi har mycket historia så det var väl förståeligt typ.



1 av 2 | Foto: Naina Helen W. J ma Adrian Montin.

”Mycket ouppklarat”

Jasse bekräftar att det blev mycket bråk under inspelningen.

– Vi hade väldigt mycket ouppklarad business som behövde pratas om och blir man inlåsta på det sättet efter en sån grej som vi har gått igenom så blir man illa tvungen att lösa det. Men det gick väl inte så bra att lösa allting i början om man säger så, säger hon.

– Det Adrian gjorde mot mig det är lätt en av de värsta upplevelserna jag varit med om. Jag har varit otrogen en gång, jag kommer aldrig vara det igen när jag nu fick smaka på min egen medicin. Never. Don’t do that shit, säger hon.

”Ex on the beach” har premiär på streamingtjänsten Dplay 30 spetember. Dokusåpan kommer även att sändas på Kanal 11.

Här är de hetaste tv-serierna i höst 00:27

LÄS OCKSÅ Realitymörkret bakom ”Ex on the beach” 2018

LÄS OCKSÅ ”Ex on the beach”-profilen golvar ”Idol”-juryn

LÄS OCKSÅ Dokusåpaveteranerna intar ”Ex on the beach”

30 september 2018 17:37