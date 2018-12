Carina Berg + FÖLJ

Här gifter sig Carina Berg med sin Erik

Vintrig bröllopslycka när brudparet sa ja till varandra i Vemdalens kyrka

15 december 2018

Carina Berg, 41, har fått sin Erik Johansson, 29.

På lördagen sa de ja till varandra omgivna av ett gnistrande vinterlandskap i Vemdalens kyrka.

Efter vigseln kastade gästerna röda rosenblad på de nygifta under stort jubel.

Tv-stjärnan Carina Berg, 41, och förra landslagsspelaren Erik Johansson, 29, har fått varandra.

I en intim bröllopsceremoni i Vemdalens kyrka i Härjedalen sa brudparet ja till varandra under lördagen.

Enligt uppgifter till Nöjesbladet inledde gästerna dagen med gemensam korvgrillning i 26 minusgrader, innan avfärd till vigseln.

Runt 15.45 anlände gästerna i en buss till den snötäckta lilla kyrkan, som lystes upp i vintermörkret av tända marschaller. Ett trettiotal tågade in i den åttkantiga byggnaden. Brudens nära vän och programledarkollega Christine Meltzer var en av dem. Sist anlände brudparet.

Åkte häst och släde

Ceremonin tog uppskattningsvis 30 till 35 minuter. Efteråt strömmade följet ut på kyrkbacken, där de tog emot de nygifta till tonerna av fiolspel och kastade röda rosenblad. Brudparet förenades i en kyss – Carina klädd i lång, benvit, broderad eller virkad klänning samt pälskappa och Erik i rutig, marinblå kostym, svart fluga, hatt och mörk rock med pälskantad krage.

Carina kastade därefter sin brudbukett.

– Gästerna jublade när de kom ut. Häst och släde kördes fram med facklor och Erik och Carina kramades om innan de hoppade ner i släden och åkte därifrån. Gästerna lämnade sedan i buss, säger ett ögonvittne till Nöjesbladet.

Erik Johansson höll om sin nyblivna fru som, inlindad i päls och filt, log stort i släden.

Förlovade sig i april

I november förra året bekräftade Kanal 5-profilen Carina Berg och Erik Johansson, som då spelade i FC Köpenhamn, i sociala medier att de var ett par och gratulerades då av kändisvänner som Annika Lantz och Mia Parnevik.

Sedan dess har romansen snurrat i hög fart och paret förlovade sig i april.

”Min blivande make”, skrev Carina Berg på Instagram och visade upp förlovningsringarna.













1 av 5 | Foto: ANDREAS BARDELL Carina Berg och Erik Johansson.

I början av oktober ansökte Carina och Erik om hindersprövning, något som krävs för att få gifta sig, och nu har de alltså äntligen sagt ja till varandra.

Den efterföljande bröllopsfesten hålls i en privat matsal på Storhogna högfjällshotell och spa. Gästerna stod på en balkong och hurrade och sjöng ”All you need is love” för det anländande brudparet i ett hav av facklor. Enligt uppgifter till Nöjesbladet serveras gästerna brunch på hotellet på söndagen.

Carina Berg har tidigare varit gift med SVT-profilen Kristian Luuk, 52, som hon har en son med.

Stjärnorna som gift sig 2018 01:01

