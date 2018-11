++++

Kristoffer Appelquist/Bea Uusma. Han är stå upp-komiker med flera shower och många tv-framträdanden bakom sig. Hon är läkare och Augustprisbelönad författare. De tävlade tillsammans för två säsonger sedan och gick då till kvartsfinal. Fick 39 poäng.

Samuel Fröler/Ebba Hultkvist Stragne. Han är sedan 1990-talet etablerad skådespelare efter tv-serier som ”Tre kärlekar”, ”Den goda viljan” och ”Skärgårdsdoktorn”. Hon blev Wilma med hela svenska folket när hon under några säsonger spelade just Frölers dotter i ”Skärgårdsdoktorn”. Även i vuxen ålder har hon då och då ”fuskat” som skådespelerska. Annars är hon utbildad civikekonom som sedan länge jobbar med pr och kommunikation. Fick 31 poäng.

Så bra var musiken:

Yukimi Nagano. Får väl inget genombrott á la Sarah Klang i fjol. Men den för de flesta okända sångerskan från Göteborg gjorde bra ifrån sig. Behöver absolut inte skämmas för sin version av Beach Boys-klassikern ”God only knows”, en av alla tiders vackraste melodier. Bra drag även i Carole King-låten ”I feel the earth move”.