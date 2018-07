Musik + FÖLJ

Bullet for my valentine ställer in Sverigespelning



NÖJE 9 juli 2018 18:16

Bullet for my valentine tvingas ställa in sin kommande konsert på Borgholm Brinner.

Anledningen uppges vara personliga skäl, meddelar Live Nation i ett pressmeddelande.

Svenska Refused ersätter bandet.

Tvådagarsfestivalen Borgholm brinner väntade celebert besök i form av det walesiska heavy metalbandet Bullet for my valentine.

På måndagen meddelar dock Live Nation i ett pressmeddelandet att bandet tvingas ställa in konserten på grund av personliga skäl.

”Vi är givetvis ledsna över detta men vi är glada att kunna presentera ett av Sveriges mest inflytelserika band någonsin – REFUSED – som ersättare på sommarens festival”, skriver Live Nation.

Borgholm brinner är en två dagar lång musikfestival på Öland, som i sommar äger rum 27–28 juli.

9 juli 2018 18:16